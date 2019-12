Näin joulukukkasi kestävät pitkään kauniina – hyasintit ja joulutähdet viihtyvät varsin erilaisissa oloissa

Jouluun on nyt 20 yötä.

Suuri osa joulukukista on jopa helpompia hoidettavia kuin viherkasvit, Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula arvioi viime vuonna. Tietyt asiat on kuitenkin muistettava, että kasveista olisi iloa pitkään.

Ensimmäinen asia, jossa voi mennä vikaan, on kukkien kuljetus kaupasta kotiin. Jos kukkien pakkaaminen jää ostajan vastuulle, voi kiusaus jättää kasvi pakkaamatta kasvaa suureksi.

"Joulutähti ja joulukaktus ovat kaikkein herkimmät kylmälle ja vedolle. Niitä ei koskaan saa kuljettaa pakkaamatta eikä niitä saa pakattunakaan jättää autoon. Joulukaktus tiputtaa nuppunsa ja joulutähti nuupahtaa helposti kylmässä", Kerttula neuvoo.

Yleensä sipulikukat, kuten hyasintti, ritarinkukka ja tulppaani viihtyvät ja kukkivat pidempään viileässä. Ritarinkukka on joulukukkana hyvin yleinen, mutta moni tuntee sen virheellisesti amarylliksenä (Amaryllis belladonna). Aitoamaryllis kuuluu eri sukuun kuin ritarinkukka, mutta silläkin on pitkä kukkavarsi, jonka päässä on kukinto.

Viileässä viihtyvät myös jouluruusu ja atsalea.

"Näitä kasveja ei kannata laittaa lähelle takkaa, lämpöpumppua tai patteria. Lämpimässä kukinta on ohi nopeasti ja sipulikukat voivat kasvattaa suhteettoman pitkän varren ja kaatua helposti. Myös liika kastelu venyttää sipulikukkien vartta", Kerttula kertoo.

Huonosti hoidettu joulukuusi erittää etyleeniä, jota tulee myös kypsyvistä hedelmistä. Siksi joulukukkia ei kannata sijoittaa lähettää hedelmien lähelle ja välimatkaa joulukuuseenkin voi harkita. Lisää tietoa joulukuusen hoidosta täältä.

Hyasintti on yksi suosituimmista joulukukistamme. Liika kastelu venyttää kukkavartta, mutta hyasintin voi leikata maljakkoon. Hyasinttia voi käyttää myös ulkona koristeluun – pakkasella aukinaiset kukinnot jäätyvät kauniisti. Hyasintin tuoksu saattaa aiheuttaa herkille allergiaoireita.

Joulutähti on herkkä vedolle ja kylmälle, joten se pitää pakata kuljetusten ajaksi huolellisesti. Joulutähti sijoitetaan huoneessa valoisaan ja vedottomaan paikkaan. Joulutähteä kastellaan huoneenlämpöisellä vedellä usein, mutta pieninä annoksina, niin ettei multa pääse koskaan täysin kuivumaan. Joulutähden värittyneet ylälehdet säilyvät jopa kuukausia ja sen jälkeenkin joulutähteä voidaan kasvattaa viherkasvina.

Tulppaanit voivat koristaa joulukotia joko leikkokukkina tai istutustulppaaneina jouluasetelmissa. Leikkotulppaanien varsiin leikataan uudet imupinnat terävällä veitsellä ennen maljakkoon laittamista. Maljakkoon laitetaan kylmää vettä 5–10 cm. Vesi vaihdetaan muutaman päivän välein ja samalla voidaan leikata varsiin uudet imupinnat.

Jouluruusu viihtyy parhaiten viileässä, mutta kukkii pitkään myös huoneenlämmössä. Kukinta voi jatkua jopa kuukauden. Jouluruusu tykkää tasaisesta kosteudesta ja kastelu onkin helpompaa, jos kasvi vaihdetaan kotona hieman isompaan astiaan. Jos jouluksi hankittu taimi on tarkoitus siirtää puutarhaan, se viedään kukinnan jälkeen viileään kellariin tai varastoon. Jos maa on sula, jouluruusun voi istuttaa suoraan ulos.

Ritarinkukka viihtyy valoisassa, mutta ei ole arka vedolle tai lämpötilanavaihteluille. Kastelu saa olla hyvin niukkaa, koska liika kastelu venyttää kukkavartta. Pitkän kukkavarren voi tukea kepillä tai sen voi leikata maljakkoon. Kuminauhan kietominen leikatun varren tyveen estää onttoa vartta kihartumasta.

Ritarinkukkaa voi kukinnan jälkeen kasvattaa huonekasvina tai kesällä ulkona. Kun se saa levätä syksyn pimeässä ja viileässä, keväällä se voi innostua uudestaan kukkimaan.

Ruukkuatsalea viihtyy parhaiten viileässä ja siksi se sopiikin hyvin samoihin asetelmiin joulun sipulikukkien kanssa. Atsalean multa ei saa milloinkaan kuivua täysin. Kastelun voi tehdä upottamalla ruukun pari kertaa viikossa veteen muutamaksi minuutiksi. Ruukkuatsalean lehtiä kannattaa sumuttaa päivittäin. Jos atsalea säilyy elinvoimaisena kevääseen, sen voi istuttaa puutarhaan jatkamaan kasvuaan.