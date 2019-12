Silakkaa ympäristöystävällisempää ja terveellisempää ruokaa saa hakea – näin marinoit sen leivän päälle

Jouluun on 17 yötä.

Sanne Katainen

Tarjoa marinoitujen silakoiden kera rukiisia korppuja tai leipää.

Frontiers in Ecology and the Environment- lehdessä julkaistiin viime vuonna laaja tutkimus, joka tutkimus vertaili eri eläinproteiinien ympäristökuormitusta. Pienet, ulapalla viihtyvät kalat ovat tutkimuksen mukaan myös kasviproteiineihin verrattuna kaikkein ympäristöystävällisin proteiinin lähde, ja niitä syövien ruokavalio voi olla kasvis- tai vegaaniruokavaliotakin ympäristöystävällisempi.

Suomalaisten kannattaisikin syödä enemmän silakkaa. Se on viime vuosikymmeninä jäänyt lohen jalkoihin.

Nämä herkulliset silakat maistuvat leivän päällä ja perunan kanssa, joulupöydässä mutta myös arkiaamuina.

Marinoidut silakat

noin 15 annosta

Ainekset

400 g silakkafileitä

Kastike

1 ½ dl valkoista balsamiviinietikkaa

¾ dl oliiviöljyä

3 valkosipulinkynttä

1 ½ rkl tomaattipyreetä

1 rkl sokeria

2 ½ tl suolaa

1 tl sitruunan kuoriraastetta

½ tl valkopippuria

pari oksaa timjamia

Lisäksi

kapriksia

Valmistusohje

Irrota silakkafileistä nahka vetäisemällä kylki kerrallaan paksummasta päästä aloittaen.

Sekoita kastikkeen aineet keskenään. Nosta silakat tölkkiin ja kaada kastike päälle. Sulje tölkki tiiviisti ja kääntele, jotta kastike leviää tasaisesti.

Anna silakoiden tekeytyä jääkaapissa pari päivää. Kääntele tölkkiä välillä.

MT:n kaikki reseptit

Lue lisää:

Viherpesua vai aito ympäristöteko? Munax lanseeraa kasviravinnolla tuotetut "vegemunat", vaikka soija ei ole silakkaa ekologisempi

Silakoiden dioksiini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienentyneet jopa neljä viidesosaa viimeisten 40 vuoden aikana