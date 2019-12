Gloria in excelsis Deo! – tiedätkö, miten pitkä historia tällä tunnetulla joululaululla on?

Jouluun on tänään 16 yötä.

Hanne Manelius

Tunnelmallinen hymni on kuulunut kuorojen ohjelmistoon jo pitkään.

"Kuului laulu enkelten

kautta avaruuksien-

Vuoret kertas kaiullaan

riemulaulun taivaisen."

Kuului laulu enkelten on alkujaan ranskalainen joululaulu nimeltä "Anges dans nos campagnes", jonka juuret ulottuvat tiettävästi keskiajalle.

Nykyisen muotonsa laulu sai 1700-luvulla luultavasti Lorrainen alueella. Kappaleen sanat ilmestyivät ensimmäisen kerran painettuina Quebecissä julkaistussa laulukokoelmassa vuonna 1842.

Kappaleen synnystä on myös vaihtoehtoinen teoria. Väitetään, että paavi Thelesforus olisi vuonna 129 määrännyt kertosäkeen Gloria in excelsis Deo laulettavaksi joka vuosi jouluiltana.

Tämä ei tiettävästi pidä paikkaansa.

"Paimenet on ihmeissään:

miksi riemulaulut nää?"

Englanniksi laulu taipui muotoon "Angels from the Realms of Glory", jonka kirjoitti skottilainen runoilija James Montgomery. Hymniä alettiin laulaa Britannian kirkoissa joulunaikaan 1820-luvulla.

Saarivaltakunnassa tunnetaan laulusta myös toinen versio, Angels "We Have Heard on High". Sanat siihen teki roomalaiskatolinen pappi James Chadwick.

Tässä muodossa kappaletta lauletaan erityisesti Länsi-Englannissa ja Cornwallissa.

Laulun sävel esitetään nykyisin yleensä amerikkalaisurkurin Edward Shippen Barnesin sovituksen pohjalta.

"Polvistukaa eessä sen

Eessä Herran Kristuksen!"

Kappaleen on suomentanut R. R. Ryynänen (1891-1963), joka oli kuopiolaissyntyinen tenori ja kuoromies.

Ennen musiikkiuraansa Ryynänen oli liike-elämän palveluksessa ja työskenteli esimerkiksi Sanomalehtien ilmoitustoimiston apulaisjohtajana.

Komean äänensä ansiosta hän pääsi lopulta useiden kuorojen solistiksi ja esiintymään radioon. Päivätyönään hän toimi Yleisradion kamreerina eläkevuosiin asti.

Lahjakkaana kielimiehenä tunnettu Ryynänen hallitsi ainakin 15 eri kieltä. Hän on sanoittanut tai suomentanut kaikkiaan yli tuhat laulua.

Suomalaisista artisteista Kuulu laulu enkelten -sävelmän ovat esittäneet ainakin Juice Leskinen, Veeti Kallio ja Tomi Metsäketo, jonka samanniminen joulualbumi myi kultaa ja platinaa.

Hän teki viime vuonna samalla teemalla myös menestykseksi osoittautuneen konserttikiertueen.

Laulu kaikuu tänäkin vuonna Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.