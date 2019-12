Kirjojen joululuvuissa tunnelma on viritetty äärimmäisen kutsuvaksi – Mihin joulukirjaan sinä haluaisit matkustaa?

Ihmiset & kulttuuri Laura Kuivalahti

Jouluun on tänään kymmenen yötä, ja on aika kaivaa joulukirjat hyllystä. Monissa kirjoissa on niin pakahduttavan ihania joulukuvauksia, että niihin tekisi mieli sukeltaa itse.