Aina joulu ei mene suunnitelmien mukaan edes kirjassa

Jouluun on tänään viisi yötä. Jouluun kohdistuu usein suuria paineita ja odotuksia, mutta lopputulos ei aina ole odotusten mukainen. Eräs surkeimmista kirjallisuuden joulukuvauksista kätkeytyy Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen.

Juho Leskinen

Kirjallisuuden puolellakaan kaikki joulut eivät suju täydellisesti. Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä koetaan todellinen katastrofijoulu.

Kansalliskirjailija Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanista ei surkeita sattumia puutu. Edes jouluyönä veljekset eivät pääse pakoon ikävää tuuriaan – tai härkäpäisyyttään.

Romaanin kuudennen luvun alussa veljekset ovat juuri saaneet Impivaaran vankan pirtin valmiiksi. Uusi koti vaikuttaa täydelliseltä ja elämä auvoisalta. Jouluiltakin alkaa lupaavasti. "Ilma on suoja, harmaat pilvet peittää taivaan ja vasta tullut lumi peittää vuoret ja laaksot." Jouluaterian kanssa nautitaan vahvaa olutta, mutta kun näistä veikoista on puhe, päätyvät he pian tappelemaan.

Lattialle putoava palava päre tartuttaa veljesten nujakoidessa liekit laajemmalle. Kun miehet vihdoin huomaavat vaaran, ei sammutustöihin ole enää aikaa. Veljekset ja sisällä majailevat eläimet ehtivät juuri ja juuri pelastautua palavasta pirtistä.

Vain roihuava kotitalo lämmittää paitasillaan pihalle paenneita veljeksiä. "Ei edes lakkeja päittensä peitteeksi eikä virsuja jalkoihinsa he ehtineet pelastamaan valkean vallasta." Pyssyt ja tuohikontit he sentään löytävät ja lähtevät kohti Jukolaa paleltumiskuolemaa peläten.

Onneksi veljeksiäkin odottavat seesteisemmät ajat, jolloin joulu ei muutu yllättäen pakoretkeksi.