Syytteitä kopioinnista ja häiveitä ironiasta: Leevi and the Leavings eläytyy joulun kaihoon "Jossain on kai vielä joulu"-kappaleessa

Jouluun on nyt neljä yötä. MT:n joulusarjassa muistellaan Leevi and the Leavingsiä.

Lari Lievonen

"Jossain on kai vielä joulu" on yksi kaupallisten radiokanavien soitetuimpia joululauluja. Lumisten maisemien taustalla helisevät mandoliinit

"Jossain sataa valkeaa lunta.

Jossain, ja on kaikki kuin unta.

Jossain, koko aurinkokunta.

Jossain on kai vielä joulu."

"Jossain on kai vielä joulu" on yksi kaupallisten radiokanavien soitetuimpia joululauluja. Kyseessä on Leevi and the Leavings -yhtyeen kappale, joka ilmestyi yhtyeen kahdeksannella studioalbumilla Varasteleva joulupukki vuodelta 1990. Gösta Sundqvistin (1957-2003) joululauluissa korostuvat elämänmakuiset tarinat, joissa on niin surumielisyyttä kuin sinnikkyyttä ja totta kai myös huumoria.

Kaamosajan tunnelmat kiteytyvät erityisesti kappaleessa "Oikein surullista joulua", jonka yltiönegatiivisuus on jo hauskaa.

"Jossain, talviöiset,

huurteiset pellot

Jossain, joululaulut,

kultaiset kellot."

Tästä poiketen "Jossain on kai vielä joulu" vie kuulijan haavemaahan, jossa soivat huilut ja sellot ja kultaiset kellot. Höyhenenkevyen pop-helmen kruunaavat taustalla helisevät kitarat ja mandoliinit.

Gösta Sundqvistin lauluista on vaikea arvioida, milloin hän on tosissaan ja milloin mennään ironian puolelle. Samaan aikaan arvoituksena pysyy, missä määrin aihe oli lauluntekijälle henkilökohtainen.

Taitavana sanaseppona tunnetulle Sundqvistille myönnettiin Juha Vainio -palkinto vuonna 1996.

"En muistanut ensinkään

on taas se vuodenaika

joulun taika."

Kappaleen suosiota varjostavat väitteet, että kyseessä olisi plagiaatti eli luvaton laina. Tarkkakorvaiset ovat väittäneet Leavings-hitin muistuttavan paljolti amerikkalaisen Darlene Loven vuonna 1963 levyttämää kappaletta Christmas (Baby Please Come Home).

Myös laulun sovituksen on sanottu ottaneen vaikutteita yhdysvaltalaisen tuottajagurun Phil Spectorin kuuluisasta äänimuurista.

Leevi and the Leavings lopetti toimintansa vuonna 2003 voimahahmo Gösta Sundqvistin kuoltua ennenaikaisesti vain 46-vuotiaana.

Yhtye julkaisi kaikkiaan kuusitoista studioalbumia. Leavingsin tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat "Mitä kuuluu, Marja-Leena?", "Pohjois-Karjala" ja "Teuvo, maanteiden kuningas".

Göstan perintöä vaalitaan edelleen. Tästä osoituksena alkuperäiset Leevi And The Leavings -muusikot ovat tehneet parin viime vuoden aikana konserttikiertueita vaihtuvin solistein.