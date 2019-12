Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja kuljettaa usein suksia mukana – "20 kilometrin lenkki murtomaasuksilla on paras tapa palautua"

Saara Lavi

Helsinkiläinen Ville Matvejeff on iloinen, että työ on vienyt häntä myös maakuntiin. "On tärkeää, että Suomessa on muutakin kuin Helsinki."

Pienet suomalaiset kaupungit ovat lähellä Ville Matvejeffin sydäntä. Helsingissä asuva ja siellä kasvanut Savonlinnan oopperajuhlien tuore taiteellinen johtaja viihtyy työpaikoillaan Savonlinnassa ja Jyväskylässä.

"Olen iloinen, että työ on vienyt minua maakuntiin. Pienemmissä kaupungeissa on rennon ystävällinen tunnelma ja tilaa hengittää. On tärkeää, että Suomessa on muutakin kuin Helsinki", Savonlinnan lisäksi Jyväskylä Sinfoniassa ylikapellimestarina työskentelevä mies toteaa.

Itäinen Suomi oli Matvejeffille tuttua seutua jo ennen nykyistä työpaikkaa. "Isä on kotoisin Ilomantsista, missä meillä on kesäpaikka. Olen viettänyt siellä paljon aikaa. Uskon, että laulamisen perinne siellä on muovannut musiikillista identiteettiäni."

Pohjoiskarjalaiset järvet, vaarat, suot ja metsä muodostavat taitelijalle tärkeän sielunmaiseman, jonne hän palaa myös syksyllä ja talvella. "Siellä saa olla omien ajatustensa kanssa, rauhassa, luonnon keskellä. Kun työ on hyvin sosiaalista, vapaalla on hyvä välillä olla hiljaa."

Ammattina musiikki on poikkeuksellinen, koska se on samalla myös rakkain harrastus. "Työ on intohimo, eikä musiikista tule pidettyä lomaa. Parhaimmillaan se on jo itsessään palauttavaa."

Musiikin ulkopuolella Matvejeff rentoutuu lukemalla ja liikkumalla luonnossa.

"20 kilometrin lenkki murtomaasuksilla on paras tapa palautua. Usein otan sukset mukaan työreissuille Jyväskylään ja Savonlinnaan, joissa lumitilanne on parempi kuin Helsingissä."

Viime kesänä avioitunut mies on innostunut parisuhteen myötä myös ruuanlaitosta. "Yksin ei tullut juuri kokattua, mutta nyt esimerkiksi eri aineiden välinen kemia ja makuyhdistelmät kiinnostavat. Näin talvella kiinnostaa tutustua pataruokiin."

Pian koittava joulu merkitsee Matvejeffille ennen kaikkea perhejuhlaa, johon kuuluu yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja tietysti paljon joululauluja. Niistä tärkeimpänä Matvejeff mainitsee Oi Jouluyön. "Siinä on upea draaman kaari."

En etsi valtaa loistoa taas herättää paljon muistoja, ja the Christmas song ilahduttaa hienolla melodiallaan.

Aattona enolla on erityinen rooli, eivätkä siskon 3- ja 5-vuotiaat pojat ole ainakaan vielä tunnistaneet joulupukkia. "Joulupukki puhuu tietysti joulupukin äänellä", Matvejeff paljastaa käheästi salaisuutensa.

Hän nauttii erityistehtävästään sekä lasten ilosta ja innostuksesta. "Antaminen on aina palkitsevaa. Sitähän musiikki ja oopperakin on."