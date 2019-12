Onko lähipiirissäsi allergikkoja? Näillä vinkeillä joulu sujuu siitä huolimatta mutkattomasti

Jaana Kankaanpää

Allergia-, iho- ja astmaliitto antaa tiedotteessaan vinkkejä siihen, miten allergisen ihmisen joulu sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

Asiantuntija Anne Vuorenmaa huomauttaa, että useimmat allergiaoireet on vältettävissä pienillä teoilla. Jo ennen joulunviettoa on tärkeää selvittää etukäteen, onko joulunviettoon osallistuvilla allergioita tai yliherkkyyksiä.

Jos joku perheessä on aikaisempina vuosina saanut oireita joulukuusesta, helpointa on jättää kuusi suosiolla ulos, ja koristella se siellä. Toinen vaihtoehto on muovikuusi, mutta on syytä pitää mielessä, ettei sekään ole ongelmaton. Muovikin saattaa nimittäin tuoksua. Jos päätyy aidon kuusen sijaan muovikuuseen, kannattaa sitä allergikkoa varten tuulettaa ulkona parin päivän ajan.

Eri kuusilajien eroista allergiaoireiden aiheuttajana keskustellaan ajoittain. On myös arveltu, että kun kuusi tuodaan sisälle lämpimään, siitä irtoavat metsän itiöt ja siitepölyt aiheuttavat oireita.

"Toinen saa oireita toisesta kuusesta, toinen taas toisesta. Erot ovat yksilöllisiä", Vuorenmaa korostaa.

Astmaatikon tai tuoksuyliherkän kotiin sopivat asiantuntijan mukaan joulukukiksi hyvin esimerkiksi amaryllis, atsalea ja jouluruusu. Myös vähätuoksuiset tulppaanit sopivat joulutunnelman tuojiksi.

"Kukkakauppias löytää varmasti valikoimistaan useitakin tuoksuttomia tai vähätuoksuisia kukkia voimakastuoksuisen hyasintin tai joulutähden sijaan", asiantuntija lisää.

Joulukynttilöiden kohdalla kannattaa noudattaa samaa neuvoa kuin kukkien kanssa. Tuoksuttomat vaihtoehdot siis sopivat muita vaihtoehtoja paremmin.

"Ylipäätään runsas kynttilöiden polttaminen voi aiheuttaa allergiselle tai astmaatikolle hengitysoireita. Joulun runsaasta koristevalikoimasta löytyy tarvittaessa hyviä vaihtoehtoja niin kynttilöille kuin kukille", Vuorenmaa vinkkaa.

Asiantuntija korostaa, että vakava ruoka-allergia täytyy huomioida myös juhlan keskellä. Jouluisin suositut pähkinät ja kala ovat tyypillisiä voimakkaan allergisen reaktion aiheuttajia. Jos joulunvietossa on mukana vakavasti ruoka-allerginen, hänelle oireita aiheuttavat ruuat tulisi pitää erillään muista ruuista niin valmistuksessa, tarjoilussa kuin säilytyksessä. Lisäksi erillään pidetään myös valmistusastiat ja ottimet.

"Murunenkin voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion. Siksi voimakkaan allergian huomioiminen on aina tärkeää. Allergisen itsensä on hyvä myös kertoa allergiastaan hyvissä ajoin etukäteen, ja pitää allergialääkkeet mukana myös joulun vietossa", Vuorenmaa tähdentää.

Joulun mausteista kaneli, inkivääri ja kardemumma aiheuttavat joillekin allergiaoireita. Glögeissä, likööreissä ja muissa alkoholijuomissa on erilaisia mausteita tai väriaineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Maustamattomat puna- ja valkoviinit sopivat useimmille allergisille.