Lukijalta: Suurissa keskuksissa asuntojen hinnat nousevat pilviin – Euroopan isoissa kaupungeissa on jo havaittavissa muuttovirta maaseudulle

Markku Vuorikari

Monet nauttivat maaseudun rauhasta ja mahdollisuuksista enemmän kuin kaupunkien kiireestä ja rajoituksista.

Suuri ei aina ole paras eikä tehokkain pitkällä aikavälillä. Nyt päätöksiä tehdään vuoden kahden tähtäimellä ja kvartaalitulosten perusteella. Siirrytään suurempiin kouluihin, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin, te-toimistoihin ja hypermarketteihin.

Pienten kuntien ja kaupunkien palvelut vähenevät ja matkat palvelujen ääreen pitenevät, muutto suurempiin palvelukeskuksiin lisääntyy kehityksen seurauksena. Suurissa keskuksissa asuntojen hinnat nousevat pilviin, turvattomuus lisääntyy, kouluista ja terveyskeskuksista tulee ”teollisuuslaitoksia”.

Väitän, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä kehitys heikkenee ja liike vastavirtaan kasvaa. Euroopan isoissa kaupungeissa on jo havaittavissa muuttovirta pienempiin kaupunkeihin maaseudulle. Muuttavat perheet panostavat lastensa elinympäristöön ja kasvamiseen turvallisemmassa ympäristössä. Uudessa ympäristössä ovat ihmisen kokoiset koulut, päiväkodit, lähikaupat, vilkas sosiaalinen kanssakäyminen ja monet tulevaisuuden työt voidaan hoitaa nettiyhteyksien kautta etätyönä.

Miten Suomi on varautunut tähän kehitykseen? Juhlapuheissa puhutaan ”koko Suomi asuttuna”, mutta konkreettiset toimenpiteet puuttuvat.

Muutamia edelläkävijöitäkin on. Vuolenkoski ja Haukivuori ovat jo vuosia kehittäneet kyliensä palveluja omatoimisesti, talkoohengessä, yhdessä. Kylien väestö on nuorentunut ja kasvanut. Miksei näitä hyviä käytäntöjä monisteta koko Suomeen valtiovallan ja EU;n tuella? Nyt pitäisi heti tunnistaa kaikki kylät, joilla on elämisen mahdollisuudet ja tehdä heille konsepti, jonka avulla he ryhtyvät omaa asuinympäristöään kehittämään kunnan ja valtiovallan tukemana ja valmennettavien ”kylähullujen” vetämänä.

Tässä projektissa olisi yhtymäkohtia tulevaan maakunta-soteenkin. Hallituksen ministerit voisivat irrottaa avustaja-armeijastaan yhden avustajan jokaiseen maakuntaan johtamaan projektia ja hankkimaan EU:n tukea. Tämä projekti mahdollistaa myös pienyritystoiminnan, lähiruoan tuottamisen ja maatilamatkailun ja ikäihmisten palveluasumisen kehittämisen.

Luomupekka Rusila

Lahti

