Essee: 13 syytä, miksi minulla on liikaa tavaraa – testaa, sorrutko samoihin synteihin

Hamstraaminen ja minimalismi voivat olla saman kolikon eri puolet: Molemmissa yksittäisille tavaroille annetaan elämässä liian suuri merkitys.

Eniten pelkään romahdusta. Sitä, kun olen saanut käsiini etsimäni esineen, mutta tiedän, että jos yritän nitkutella sen esiin ylähyllyltä, häkkivarastosta tai kirjaläjästä, kaikki muut sinne tungetut tavarat hyökkäävät kimppuuni ja vyöryvät päälleni.

Tilanteeseen liittyy usein hankalaa kurkottelua, koska en ole viitsinyt hakea avuksi porrasjakkaraa. Nitkutellessa tulee hiki, toisia tavaroita kannatteleva ojennettu käsivarsi väsyy.

Tilanteen pitkittyessä valkohehkuinen raivo ottaa suonissa veren tilan ja tajunnan täyttää vain yksi ajatus: Miksi?

Miksi kotiini kasautuu niin järjetön määrä tarpeetonta tavaraa?

<section><h2><h2 class="ql-align-center">Miksi sinulla on liikaa tavaraa?</h2></h2><p><p>Leikkimielisellä testillä voit kokeilla, vaikuttavatko sinun tavaramäärääsi samat tunteet ja toimintatavat kuin tämän artikkelin kirjoittajalla. </p><p><br></p><p>Yhdeksän ensimmäistä kysymystä koskevat sitä, miksi tavaraa tulee hankittua liikaa, neljä seuraavaa, miksi ylimääräisistä tavaroista voi olla vaikea luopua.</p></p></section><section><h2><h2><strong>Saatko enemmän nautintoa tavaran hankkimisesta kuin sen omistamisesta tai käytöstä?</strong></h2></h2><p><p>Onko ostaminen sinulle elämys? Kierteletkö huviksesi tai rentoutuaksesi kaupoissa tai kirppiksillä etsimässä hyviä diilejä? Palkitsetko itseäsi ostamalla?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Hankitko tavaroita toiselle ihmiselle?</strong></h2></h3><p><p>Ostatko varasukkien varasukkia lapsillesi tai puolisollesi? Hankitko kirpputorilta tai alennusmyynnistä kivan harrastepakkauksen siskollesi, kummilapsellesi tai ystävällesi, vaikka tämä ei ole sitä pyytänyt? Pitääkö kaikille rakkaille ehdottomasti antaa joululahja, vaikka tarpeesta lahjalle ei ole tietoa?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Haluatko pelastaa tavaroita tuhoutumiselta ottamalla ne hoiviisi?</strong></h2></h3><p><p>Tuntuuko sinusta, että mieluisesta tavarasta huolehtiminen on vastuullasi vaikka et ole vielä edes hankkinut sitä?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Onko sinulla niin kiire, että joudut vanhan tavaran etsimisen sijaan ostamaan uuden vastaavan?</strong></h2></h3><p><p>Onko kotisi tai työpaikkasi niin sotkuinen tai niin täynnä tavaraa, ette löydä mitä etsit tai tiedä mitä sinulla jo on? Säilötkö samoja tavaroita monissa eri paikoissa?</p></p></section><section><h3><h2>Aloitatko uuden harrastuksen ostamalla siihen sopivat välineet?</h2></h3><p><p>Innostutko helposti uusista harrastuksista tai ainakin ostamaan niihin välineitä?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Hankitko tavaroita statuksen takia?</strong></h2></h3><p><p>Kello, auto, design-valaisin - haluatko tehdä tavaroillasi vaikutuksen muihin? </p></p></section><section><h3><h2><strong>Haluatko ostaa parhaan mahdollisen uuden version tavarasta, vaikka vanha olisi vielä käyttökelpoinen?</strong></h2></h3><p><p>Useilla ihmisillä on jokin elämän osa-alue, johon he haluavat parhaat mahdolliset välineet. Jos näitä on useita, rahaa kuluu ja tavaroita kertyy helposti nurkkiin.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Keräätkö yhtä tai useampaa tavaraa?</strong></h2></h3><p><p>Saatko nautintoa siitä, että sinulla on samasta esineestä mahdollisimman monta eri versiota?</p></p></section><section><h3><h2>Haluatko vaihtelua ja kokeilla erilaisia tyylejä?</h2></h3><p><p>Oletko epävarma tyylistäsi, ihastutko helposti esimerkiksi näkemäsi elokuvan puvustukseen tai lavastukseen?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Ahdistaako tavaroista luopuminen?</strong></h2></h3><p><p>Onko tavarasta luopuminen sinulle stressaavaa? Koetko pättämättömyyttä, kun tavaroita pitäisi karsia ja vihaa, jos joku huomauttaa sinulle tavaroidesi määrästä?</p></p></section><section><h3><h2>Nautitko tavaroistasi niin paljon, ettei karsiminen tunnu järkevältä?</h2></h3><p><p>Monelle hienojen tavaroiden omistaminen tuottaa puhdasta nautintoa. Aina, kun tavaraan tarttuu uudestaan, ilahtuu.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Varastoitko toisen tavaroita?</strong></h2></h3><p><p>Onko lapsesi jättänyt tavaroitaan kotiisi, vaikka ei enää asu siellä? Ovatko nurkat täynnä perintökalleuksia, joita et ole saanut itse valita? Säilytätkö lahjaksi saamiasi tavaroita, vaikka et halua niitä?</p></p></section><section><h3><h2><strong>Ovatko tavarasi sinulle muistojen arkisto, josta on vaikea luopua?</strong></h2></h3><p><p>Tavara voi tuoda mieleen muistoja ja tavarasta luopuminen voi herättää pelon, että muisto häviää myös.</p></p></section><section><h2><h2>Kiitos testin tekemisestä!</h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Kiitos testin tekemisestä!</h2></h3></section>

Tavaroiden hankkiminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin nyt.

Tavallisten kauppojen lisäksi kirppikset ja kierrätyskeskukset pursuavat pilkkahintaisia esineitä. Monet saa kantaa kotiinsa jopa aivan ilmaiseksi. Ostamista varten ei tarvitse välttämättä edes poistua kotoa, sillä verkosta voi tilata pikkurahalla mitä tahansa.

Koemme ostamisen helppona keinona lisätä elämäämme ihanaksi kokemiamme asioita, vaikka usein esineet vain symboloivat niitä. Kun ostan heräteostoksena kolmannen joogamaton, haluaisin tosiasiassa tavaran sijaan ostaa joogaajan identiteetin.

Joogaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin joogamaton ostaminen. On joko raahauduttava väsyneenä kalliille tunnille tai työpäivän päätteeksi raivattava joogamatolle tilaa olohuoneen lattialta.

Joogaamisesta tulee kuitenkin ihana olo ja ensimmäinen harjoittelu aloittaa usein hyvän kierteen, joka tuntuu pian kehon vahvistumisena. Turhan joogamaton ostaminen sen sijaan aiheuttaa ostohimon lauettua vain syyllisyyttä.

Tavaroiden hankkiminen on helppoa ja niiden määrän rajoittaminen vaikeaa. Sen vuoksi tavaroiden karsimisesta on tehty kilvoittelun ja suorittamisen osa-alue, jolla henkilö voi todistaa arvonsa.

Kuten tavaroita, ennen myös ruokaa oli vähemmän. Lihavuuteen ja sotkuiseen kotiin liitetään usein samoja, epäreiluja stereotypioita: ryhdittömyys, itsehallinnan puute, laiskuus, epäviehättävyys ja kömpelyys.

Tässäkään ei sinänsä ole mitään uutta: Asketismilla on suuri rooli monissa uskonnoissa ja maallisesta kieltäytyminen on nähty merkkinä syvällisestä valaistumisesta.

Statuksen ja roolin ilmaiseminen esineillä ei ole uusi ilmiö, vaan yhteisöt ovat ohjanneet toimintaansa tarkoilla käytössäännöillä jo vuosituhansien ajan.

Naisilta itsekuria on monissa yhteisöissä vaadittu miehiä enemmän. Kieltäytymällä houkutuksista nainen on voinut todistaa hyveellisyytensä, halunsa mukautua perheessä ja yhteisössä valtaa pitävän miehen tahtoon.

Uuden aikamme messiaaksi on saapunut japanilaisjärjestäjä Marie Kondo, joka on kerännyt lifestyle-oppaillaan valtavan suuren omaisuuden.

”Turhasta roinasta eroon pääseminen vapauttaa energiaa muuhun kuin tavaroista huolehtimiseen. Samalla kun siivoat, tulet järjestäneeksi asiasi ja elämäsi. Saat lisää rohkeutta minimoida elämästä negatiivisia asioita. Kun järjestys on kerran saatu aikaan, kaaosta ei synny enää koskaan”, luvataan Kondon Siivouksen elämän mullistava taika -kirjan myyntitekstissä.

Maritus on suomenkielisenä terminä näppärä ja Kondon perusajatuksella on työkaluna arvoa. Hänen mukaansa jokaisen pitäisi käydä läpi kaikki tavaransa ja pitää vain ne, jotka tuottavat iloa.

Maritukseen on kuitenkin tullut fundamentalistisia piirteitä. Aina, kun menetelmää kritisoidaan, sen vannoutuneet kannattajat korostavat, kuinka kritisoija on ymmärtänyt menetelmän väärin. On kuitenkin täysin uskomaton ajatus, että Kondo pystyisi kahdessa kirjassaan luomaan täydellisen tavarateorian, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin.

Esimerkiksi ilo toimii vain erityisten tavaroiden kohdalla. Miksi jok’ikisen tavaran pitäisi tuottaa iloa? Eikö tavaroille luoda silloin valtavan tärkeä rooli ja ohjata koko elämä kohti materialismia?

Jotkin marittamiseen ihastuneet ovat kertoneet menetelmän muuttaneen koko elämänsä. ”Kun aloitin marittamisen, olin kohta vaihtanut ystäväni ja aviomiehenikin!” Itse en uskaltaisi päättää yhtä elämän tärkeimmistä ihmissuhteista siivousoppaan oppeihin perustuen.

Jos esimerkiksi vanha päiväkirja ei ”tuota iloa” vaan häpeää, päiväkirjan voi tietysti tuhota. Itse yrittäisin kuitenkin käsitellä päiväkirjaan kirjoitetut asiat niin, että voisin hyväksyä ne osaksi historiaani. Tapahtuneet asiat eivät häviä, vaikka niistä kertovan kirjan polttaisi.

Samalla tavalla aviopuoliso voi tuottaa iloa vielä monilla tavoilla, jos suhteeseen kertyneet ongelmat onnistutaan ratkomaan.

Minimalistien ja tosimarittajien ajatus tuntuu olevan, että me olemme tavaroidemme ja niihin liittyvien tunteiden vankeja ja tavaroiden järjestäminen järjestää myös elämämme.

Totuus on kuitenkin päinvastainen.

Tavaramme ovat meidän tunteidemme vankeja. Niiden kertyminen on seuraus toiminnastamme, ei sen syy.

Siksi Kondon lupaus siitä, ettei kaaosta koskaan synny uudestaan, on hyvin ongelmallinen. Kodin siisteys reagoi usein elämän kriiseihin: Tavaraa kertyy, kun voimavarat ovat vähissä.

Ahdistavassa elämäntilanteessa halu hankkia uusia mutta turhia tavaroita voi johtua toiveesta elämänmuutokseen ja kykenemättömyys vanhojen kierrättämiseen kyvyttömyydestä päätöksiin.

Läheisen kuolema voi tuoda kotiin laatikoita, joiden läpikäyntiin ei ole energiaa. Niihin kannattaa suhtautua armollisesti ja sietää myös esineiden aiheuttamaa epävarmuutta.

Myös positiivinen elämänmuutos tuo mukanaan kaaosta. Lapsen syntyessä hankitaan tavaroita, jotka vaihtuvat toisiin ensimmäisen vuoden aikana jopa kuukausittain.

Olen elämäni aikana kamppaillut tavarakriisin kanssa moneen eri otteeseen. Nykyisin oloni on harmonisempi.

Olen sisäistänyt, että olen mitä teen enkä mitä ostan. Jos hankin tavaran, tavoitteeni on saada se heti käyttöön. Pelkkä tavaran omistaminen ei riitä.

Pyrin viettämään aikaa muualla kuin kaupoissa. Salilla, saunassa tai siivotessa mieli lepää ja ajatukset järjestyvät.

Yritän pysyä kärryillä kaikista tavaroistani niin että tiedän, mitä kaikkea minulla jo on. En hanki tai pidä tavaroita vain sen takia, että ne ovat hyviä ja käyttökelpoisia, sillä en halua omia maailman resursseista enempää kuin tarvitsen.

En osta enää tulevaisuuden itseäni varten ajatuksella, että ”tälle voisi joskus löytyä käyttöä” tai ”haluaisin olla tämän kokoinen tai tätä tarvitseva ihminen”. En myöskään säilytä tavaroita sen takia, että ne ovat olleet menneisyyden itselleni hyödyllisiä.

Olen myös hyväksynyt, että täydellistä kotia en saa koskaan, sillä elämä työntää aina jonkin turhan tavaran kynnyksen yli. En jaksa seistä vahdissa kuin kiukkuinen koira.

