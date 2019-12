Ihmiset & kulttuuri

Luulitko, että kaikki Islannin idylliset talot ovat puuta? – Ulkonäkö pettää Ihmiset & kulttuuri Eija Mansikkamäki Sade, tuuli ja liikkuvat mannerlaatat asettavat haasteita rakentamiselle.

Reykjavikia on rakennettu viime vuosina kovaa vauhtia, sillä räjähdysmäisesti kasvanut turismi on ruokkinut majoitustarvetta. Osa kodikkaista taloista on päältä peltiä ja päätyy suoraan vuokraukseen.

Islannin pääkaupunki Reykjavik näyttää kerrassaan idylliseltä. Kaupunkikuvaa täplittävät pienemmät ja isommat omakotitalot, joissa vilisevät kaikki maalikartan kirkkaimmat värit. Keskustan korttelisto on kuin tilkkutäkki. Osa taloista on tehty betonista, mutta valtaosa näyttää lämmintä tunnelmaa henkiviltä kodikkailta puutaloilta. Niitä on kaikenmuotoisia, -kokoisia ja -värisiä sijoitettuna riveihin ja limittäin ja lomittain pienille tonteille. Lähempi tarkastelu paljastaa yllätyksen. "Puutalojen" seinissä on naulojen sijasta niittejä ja itse puuverhouskin on muuta kuin puuta – sehän on peltiä! Satujen saarella asua suomalainen Satu Rämö selittää seikkaa käytännöllä kirjassaan Islantilainen voittaa aina: puurakenteiset talot päällystetään aaltopellillä, sillä se kestää sadetta ja tuulta paremmin kuin puu. Betonitalojen riesana taas ovat Rämön mukaan halkeamat, joita synnyttävät liikkuvat mannerlaatat ja useat päivittäiset, joskin pienet, maanjäristykset. Edes vuosittainen muuraus ja maalaus ei auta, sillä hiuksenhienoja halkeamia ilmestyy ikkunanpieliin silti. Eija Mansikkamäki Moni talo on puuta sisältä ja päältä peltiä. Aiheet Reykjavik Satu Rämö islanti pelti puutalo