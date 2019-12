Koripallovalmentaja tylyttää alaikäisten ammattilaisurheilua ulkomailla – "Organisoitua lapsityövoimaa"

Upeitakin tarinoita on, mutta Hanno Möttölän mielestä parasta olisi tarjota nuorille kotimaassa niin hyvää koulutusta ja valmennusta, ettei 14-vuotiailla ole syytä muuttaa pois.

Ammattilaisuuteen liittyy monissa lajeissa myös epäterveitä piirteitä. Esimerkiksi koripallossa ja jalkapallossa jo 14–15-vuotiaat halutaan pelaamaan ulkomaille, jotta heille ehtii kertyä paljon pelejä ennen täysi-ikää. Näin heidät lasketaan 18-vuotiaina kuuluviksi kansalliseen kiintiöön, jolloin he eivät vie ulkomaalaiskiintiötä.

Koripallovalmentaja ja entinen NBA-koripalloilija Hanno Möttölä ei pidä tästä.

"Ruotsista ja Baltiasta useat koripalloilijat lähtevät jo 14-vuotiaina, ja Afrikasta rahdataan pelaajia Euroopan ammattiorganisaatioihin. Meidän mielestämme se on eräänlaista organisoitua lapsityövoimaa", Möttölä sanoo.

"Jollekin se toki sopii ja on oikea väylä ja näistä on upeitakin tarinoita. Meidän tavoitteenamme Suomessa on kuitenkin tarjota niin hyvä lukioaikainen valmennus, ettei ole syytä lähteä. Ajattelemme, että suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu myös koulutus."