Video: Näin ilotuliteampuja järjestää rätisevän upean näytöksen – suunnitteluun kuluu parikymmentä tuntia

Ilotuliteampuja Sami Hännisellä riittää töitä vuoden ympäri. Noin puolet hänen tekemistään ammunnoista on yksityistilaisuuksia.

Kyyjärvellä luoteisessa Keski-Suomessa päästiin nauttimaan ilotulituksesta jo ennen vuoden vaihtumista. Suomen pyrotekniikka Ay:n vanhempi ilotuliteampuja Sami Hänninen järjesti joulua edeltäneenä viikonloppuna kotipihallaan ammunnan tyttärensä 2-vuotissyntymäpäivien kunniaksi.

"Kyseessä oli musiikki-ilotulitus, jossa ilotulitteita ammutaan musiikin tahtiin. Siinä oli muun muassa suihkuja, komeettoja, bengaleita ja patoja. Sytytyksiä oli kaikkiaan pari sataa," Hänninen kertoo.

Pyromassaa tulitukseen kuluu hänen arvionsa mukaan kahdesta viiteen kiloa. Isoissa, useita minuutteja kestävissä ilotulitusnäytöksissä sitä saattaa palaa jopa 150 kiloa.

Syntymäpäiväilotulitus ammuttiin kokonaan sähköisesti, kuten valtaosa nykyilotulituksista ammutaan. Sähkövirralla laukaisun voi tehdä joko manuaalisesti nappia painamalla tai kokonaan automatisoidusti. Silloin tietokoneohjelma ampuu ilotulitteet ajastuksen mukaisessa järjestyksessä.

Hännisen mukaan sähköllä ammuttavat ilotulitukset ovat perinteistä puikkosytytystä työläämpiä kasata, mutta ampujalle turvallisempia.

"Jos sytytykset tehdään puikolla, ampuja on niin sanotusti sotatantereella. Esimerkiksi putkeen räjähtävä kuuden tuuman pommi voi katkaista jalan. Puikkosytytyksessä suojavarustuksen on oltava ehdottomasti kunnossa."

Vain yksi viidestä ilotulituksesta ammutaan Hännisen mukaan nykyisin puikolla. Hänen kohdalleen ei ole koskaan sattunut putkeen räjähtänyttä ilotulitetta.

Ilotulitukset liittyvät perinteisesti uuden vuoden juhlintaan, mutta niitä ammutaan runsaasti myös muina vuodenaikoina. Hänninen kertoo, että ilotulitusnäytöksiä järjestetään ympäri vuoden, esimerkiksi kesällä festivaaleilla tai venetsialaisten aikaan.

"Hiljaisinta aikaa on huhtikuusta heinäkuun loppuun, mutta heti kun illat alkavat pimentyä, ilotulituksille on kysyntää."

Julkisten ilotulitusnäytösten lisäksi ilotulituksia järjestetään paljon myös yksityistilaisuuksissa. Hännisen mukaan noin puolet hänen tekemistään ammunnoista on yksityistilaisuuksia, esimerkiksi häitä ja syntymäpäiviä.

Sääolosuhteet vaikuttavat ilotulitteiden ampumiseen, etenkin jos näytös järjestetään kaupunkialueella. Jos tuulen nopeus ylittää 14 metriä sekunnissa, näytös on syytä jättää ampumatta. Lisäksi kesällä metsäpalovaroitukset tulee ottaa huomioon.

Suomessa laki kieltää ampumasta yli 12-tuumaisia ilotulitteita yleisötapahtumissa. Hänninen kertoo, että yli 6-tuumaisia ilotulitteita ei Suomessa juuri käytetä.

Suurin osa Hännisen työssään käyttämistä ilotulitteista valmistetaan Kiinassa, mutta myös Euroopassa valmistettuja on ajoittain käytössä. Kiinalaisten ilotulitteiden laatu on hänen mukaan parantunut, eurooppalaisissa se on ollut korkea alun perinkin.

Kuusi vuotta ilotulitealan töitä tehnyt Hänninen muistaa uraltaan vain yhden vaaratilanteen. Silloin äkillinen tuulenpuuska kuljetti hitaasti laskeutuvasta ilotulitteesta palavan kappaleen yleisöön. Palava osa jäi yhden katsojan silmän ja silmälasin väliin. Näkövammoilta onneksi vältyttiin.

Hänninen muistuttaakin kaikkia uuden vuoden viettäjiä turvaetäisyyksistä ja etenkin suojalasien käytöstä.

"Oikein käytettyinä ilotulitteet ovat täysin turvallisia. Jos vammoja tulee, vika on ennemmin käyttäjässä kuin raketissa."