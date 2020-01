Jukka Kurttila: "Turha huudella, että tehkää Suomessa, jos tuotteesta ei olla valmiita maksamaan"

Jaana Kankaanpää

Jukka Kurttila kehuu Suomea loistavaksi maaksi yrittää ja menestyä. "Täällä punnitaan idea ja toteutusvoima, ei sinun taustaasi."

Finlayson kertoi juuri marraskuussa, että firma on ostanut Aino- ja Reino-tossujen brändin itselleen. Samalla kerrottiin, että tuotteiden valmistus siirretään Italiaan.

"On valitettava fakta, että tuotteiden aiempi omistaja meni konkurssiin. Jos kokoonpano per pari maksaa suomessa 20 euroa ja italiassa 12 euroa, syytä ei tarvitse kauempaa etsiä. Tossujen hinta olisi pitänyt nostaa 60 euroon per pari, että niitä olisi kannattanut tehdä Suomessa. Arvatkaa olisiko niitä ostanut sillä hintaa kukaan?" kysyy Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila.

Hänen mielestään kritisoijat eivät näe realiteetteja. Montaa kättä ei noussut pystyyn, kun konkurssiin menevä yritys etsi pelastajia liiketoiminnalleen.

"Turha huudella, että tehkää Suomessa, jos tuotteesta ei olla valmiita maksamaan. Asiassa on sellainenkin puoli kuin yrittäjän vastuu. Me emme löytäneet yrityksistä huolimatta kotimaista tekijää. Emmekä halua tehdä omalle yrityksellemme sitä, että tuottaisimme tappiolla tuotetta. Joten nyt ne tehdään Italiassa, missä on osattu tehdä kenkiä jo aika pitkään."

Kurttila syyttää suomalaisia tuomitsevuudesta.

"Monet suomalaiset ovat kulttuurirasisteja. Tuomitsemme asioita helposti ymmärtämättä niitä. Vain meidän oma juttumme on ainoa oikea."

Kotimaisuuden vaaliminen on Finlaysonin luovan johtajan mielestä tärkeää. Mutta ei mihin hintaan tahansa.

"Jos kilpailemme samoilla aseilla kuin muut kansainväliset kilpailijat, huonosti siinä käy. Selkä seinää vasten on huono tehdä päätöksiä."

Kurttila näkee Suomessa paljon asioita, joilla voimme kilpailla kansainvälistä kilpailua vastaan. Miehen mielestä Suomella on maailman parhaat eväät tehdä menestystuotteita

"Me olemme maailman koulutetuin ja onnellisin kansa. Meidän ei tarvitse lahjoa virkamiehiä. Meidän pitäisi oppia kapitalisoimaan onnellisuutta ja koulutusta. Ja irrottautua laiskanpulskeudesta."

Sen sijaan, että voivotellaan ja valitetaan olemassa olevista olosuhteista, Kurttila haluaa kääntää katseen hyviin asioihin.

"Eivät ruotsalaiset itke, että Ikea teettää tuotteita ulkomailla. Käytetään meidän henkinen pääomamme kasvuun. Tämä on maailman paras paikka yrittää. Kannustetaan yrittämään ja keksimään uutta."

Mies kiittelee suomalaista yhteiskuntaa tasa-arvoiseksi.

"Minäkin lähiöstä lähteneenä päätin ihan itse hakeutua kouluun ja opiskelemaan. En ole koskaan kokenut, että minua estäisi joku menestymästä. En tuntenut ketään valmiiksi. Päätin itse mennä ja selviytyä. Ja minut otettiin vastaan. Täällä punnitaan idea ja toteutusvoima, ei sinun taustaasi."

Vaikka Finlaysonin luova johtaja ei ole poliittisesti aktiivinen, seuraa hän politiikkaa kuitenkin aktiivisesti.

"Olemme nähneet miten homma on toiminut, kun vanhat ukot ovat johtaneet maata tähän asti. Annetaan tilaisuus muutokselle. Annetaan nuorille naisille mahdollisuus ja tilaa."