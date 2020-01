Hanno Möttölä iloitsee koripallon noususta ja siitä, että nyt nuoretkin uskaltavat unelmoida – "Ei tätä hienompaa valmennustyötä voi Suomessa olla!"

Kari Salonen

"Yhtään päivää ei kannata tehdä sellaista, mikä ei vie tavalla tai toisella kohti unelmia. Eikä unelmia voi saavuttaa ilman suunnitelmaa tai ennen kuin hyppää pois mukavuusalueeltaan, tuntee unelmaansa kohtaan aitoa rakkautta ja on ihmisenä niihin valmis", entinen NBA-pelaaja ja nykyinen koripallovalmentaja Hanno Möttölä sanoo.

"Voi vaihtaa, voi vaihtaa! 15 sekkaa! Ja mennään!"

Koripallolegenda Hanno Möttölä, 43, juoksee kentällä, mutta ei pelaa. Kaulassa roikkuu pilli, sillä Möttölä on nyt sekä valmentaja että tuomari. Kentällinen nuoria miehiä on Helsinki Basketball Academyn, HBA, eli enimmäkseen Mäkelänrinteen urheilulukion oppilaista koostuva joukkue. Se pelaa miesten ykkösdivisioonassa eli on lupauksia täynnä.

Toivottavasti myös unelmia, sillä Möttölä kertoo yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen luoda unelmia.

"Kun minä olin 15-vuotias, en osannut unelmoida kuin paikasta HNMKY:n miesten SM-sarjajoukkueesta. NBA:sta unelmointi oli liian kaukainen asia", Möttölä kertoo.

Suomalaiset unelmoivat lottovoitosta, ja se voi Möttölän mukaan osuakin helpommin kohdalle kuin NBA-tähteys.

"Matemaattisten todennäköisyyksien perusteella ei kenestäkään näistä nuorista tule NBA-pelaajaa", hän viittilöi kentälle ja tarkoittaa sitä, että työpaikkoja on NBA:ssa 450 ja maailmassa 450 miljoonaa koripalloilijaa.

Vielä 1960-luvulla Suomi pelasi koripalloa olympialaisissa, EM-kisoissa ja HKT Euroopan kahdeksan parhaan joukossa Eurocupissa. Sitten laji jäi jääkiekon ja jalkapallon varjoon, koska muun muassa jäähalleja nousi ympäri Suomen, mutta koripallo jäi liikuntahalleihin.

Vertailun vuoksi: kun Suomessa alle 16-vuotiaiden maajoukkue valitaan noin 800 pojasta, Liettualla valittavia on 8 000, vaikka väkiluku on vain 2,8 miljoonaa.

Möttölä iloitsee lajin viime vuosien noususta, ja nyt nousee koripallohallejakin. Mäkelänrinteeseen tulee syksyllä 2021 Suomen ensimmäinen huippu-urheiluhalli, jonka koriskentän "parketissa on vain koripalloviivat, katsomot neljällä puolella, eikä puolapuita", Möttölä listaa.

HBA:n tavoite on auttaa nuoria miesten maajoukkueeseen, jolloin pelaajasta tulee hyvä ammattilainen ja myös ulkomailla avautuu hieno ura.

"NBA vaatii erinomaisia geenejä, äärimmäisen kovaa työmoraalia, hyviä valmentajia ja myös paljon onnea. Meidän tehtävämme on auttaa unelmoimaan, puskea joka päivä eteenpäin ja näyttää, mitä unelma vaatii."

Vaikka Möttölä ei nuorena osannut itse ajatella isosti, onneksi muut osasivat. Miesten maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann julisti Möttölästä vuonna 1995 Helsingin Sanomissa, että tässä on Suomen ensimmäinen NBA-pelaaja.

"Olin 17-vuotias, 205-senttinen ja ehkä 85-kiloinen, enkä uskonut sitä. Valmentajani unelmoivat ja tekivät suunnitelmia puolestani. Nyt 43-vuotiaana ymmärrän tämän kaiken arvon, ja pyrin auttamaan nuoria."

Unelmatkin alkoivat heräillä, kun Möttölä pelasi 18-vuotiaana miesten maajoukkueessa 1995 EM-kisoissa Ateenassa, päätyi seuraavana vuonna Utahin yliopiston joukkueeseen ja lopulta NBA:han.

"Yhtään päivää ei kannata tehdä sellaista, mikä ei vie tavalla tai toisella kohti unelmia. Eikä unelmia voi saavuttaa ilman suunnitelmaa tai ennen kuin hyppää pois mukavuusalueeltaan, tuntee unelmaansa kohtaan aitoa rakkautta ja on ihmisenä niihin valmis."

Tämä pätee kaikkiin muihinkin uriin ja ammatteihin.

Unelmien edellyttämä epämukavuus tuli tutuksi USA:ssa, missä palaute oli julmaa ja kilpailu kovaa. Suomalainen harjoitustahti vastasi USA:ssa lähinnä pelailua, ja vaikka eteenpäin on menty, Suomessa ei pystytä edelleenkään luomaan sellaista päivittäistä kilpailua, mikä on Yhdysvalloissa normi.

Nuorten valmiudet kohdata Jenkkien kova kisa ovat kuitenkin paremmat kuin 20 vuotta sitten. HBA:n tyttöjä ja poikia on USA:ssa parhaillaan yli 20.

HBA:n pelaajat on pantu merkille jo 14–15-vuotiaina alue- ja maajoukkueleireillä, mutta siinä vaiheessa ei vielä voi sanoa, kenestä tulee tähti. Möttölä muistuttaakin koulunkäynnin tärkeydestä.

Toisaalta koripallo ei ole lajista raain siinä mielessä, että urheilijataustalla voi aloittaa vasta 15-vuotiaana ja päästä huipulle.

"Unelmoin ammattilaisuudesta ja NBA:sta", sanoo Lapualta Mäkelänrinteeseen lukion toiselle luokalle tullut Perttu Blomgren.Nyt 18-vuotias ja kolmasluokkalainen abi on pelannut koripalloa puolet elämästään ja on nyt toista vuotta Möttölän valmennuksessa. Tähden kohtaaminen hiukan jännitti, ei sen enempää.

Blomgrenia kiinnostavat myös Euroopan kentät.

Möttölästä on hienoa, että nuoret unelmoivat ja on esikuvia, kuten hän, Teemu Rannikko ja tällä hetkellä NBA:ssa Chicago Bullsissa pelaava Lauri Markkanen.

"Tälle sukupolvelle ammattilaisuus on realistinen asia. Jos ala-asteikäiset puhuvat NHL-lätkäunelmista, korisjunnujen ei tarvitse enää lähteä keskustelusta syrjään. Minun sukupolveni luoma itseluottamus koripalloon on upea asia."

Möttölä sanoo murtautuneensa Rannikon kanssa maailmalle "systeemistä huolimatta" eli perhetaustojen ja sattumien ansiosta, kun valmiita väyliä ei ollut.

"Me menimme 25 vuotta sitten juniorimaaotteluihin ehkä vähän naureskellen, kun tiesimme häviävämme. Nyt 16-vuotiaiden maajoukkue menee pelaamaan Liettuaa, Venäjää tai Turkkia vastaan tietäen olevansa samalla viivalla."

Möttölän ura ei edennyt mutkitta, sillä hänen rakkautensa lajiin hiipui 2000-luvulla. Hän oli siirtynyt ammattilaiseksi Espanjaan ja loukkasi nilkkansa marraskuussa 2002. Vammaa hoidettiin tulehduksena, jalkaa teipattiin ja miestä peluutettiin. Vasta myöhemmin selvisi, että nilkka oli murtunut.

Möttölä kuitenkin pelasi, vaihtoi maita ja joukkueita, teki Euroopan-uransa, mutta lopetti vuonna 2008. Laji oli alkanut tuntua työltä, mies kyynistyä ja pelaajana hän oli mukana "enää" 95-prosenttisesti.

Käännekohta oli Espanja, sillä hän oli panostanut uraan kaikkensa, mutta seura leikki tahallaan terveydellä.

Kun Möttölä sai talvella 2008–2009 valmiiksi käpyläläisen omakotitalon remonttinsa ja seurasi pelejä TV:stä, palo kentälle syttyi uudestaan.

"Kroppa ja mieli kertoivat, että pitää harkita uudestaan. Pyysin kaveria mukaan lenkille, aloin treenata joka päivä ja seuraavana kesänä pelasin taas miesten maajoukkueessa."

Seuraavina vuosina Möttölä pelasi kahdet EM- ja yhdet MM-kisat, ja lopetti uransa vuoden 2014 MM-kisoihin.

Nyt hän elää yhtä unelmaansa.

"Ei tätä hienompaa valmennustyötä voi Suomessa olla! Saan tehdä töitä Suomen lukioikäisten huippujen kanssa ja on upeaa olla mukana Susijengin valmennustyössä. Ammatillisesti unelmoin, että oppisin lisää koripallosta ja valmentamisesta."

Onko unelmana päävalmentajan eli Dettmannin saappaisiin hyppääminen?

"On sekin yksi unelma, mutta aika näyttää."

Enää Möttölä ei pelaa koripalloa, vaan kuntoilee ja pelaa entisten koriskaverien kanssa jalkapalloa.

Hanno Aleksanteri Möttölä