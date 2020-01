Lukijalta: "Helsingin Tuomaan Markkinoihin on kohdistunut väärinkäsityksiä, jotka on syytä oikaista"

Kari Salonen

Tuomaan markkinat järjestetään Senaatintorilla.

Maaseudun Tulevaisuudessa 23.12. julkaistun mielipidekirjoituksen myötä Tuomaan Markkinoihin on kohdistunut väärinkäsityksiä, jotka on syytä oikaista.

Tuomaan Markkinoita kehitetään Helsingin tapahtumasäätiössä asiakkaiden, myyjien ja Helsingin kaupungin tahtotilaa ja toiveita kuunnellen. Nämä toiveet ovat joskus ristissäkin. Viime vuonna halusimme uudistaa osin myyjäjoukkoa.

Tätä on tehty joka vuosi ja aina joillekin myyntipaikkaa ilman jääneelle on tullut olo, ettei olisi tervetullut markkinoille. Ei ole kuitenkaan välttämättä asiakkaan etu, jos joka vuosi on samat myyjät.

Helsingin kaupungin tavoitteissa painotetaan pientuottajia, vastuullisuutta ja lähituotantoa, mikä näkyi myös myyjävalinnoissa. Asiakas­palautteissa on painottunut toive voida viettää aikaa torilla syöden ja juoden. Näiden palveluiden rakenteet vievät tilaa.

Myyjiä torilla oli tänä vuonna 96, kun viime vuonna heitä oli 112. Tänä vuonna torille toteutettiin ensimmäistä kertaa katettu ravintolatila. Näistä palveluista nautti kahden ja puolen viikon aikana yli 340 000 kävijää.

Maanantait päätettiin tänä vuonna pitää kiinni, sillä myyjät ovat toivoneet lepo- ja täydennyspäiviä. Monelle pientuottajalle ja jopa yksin tuotteitaan myyvälle vanha markkinaperiodi on ollut liian raskas. Myyjäpalautteen perusteella markkinat ovat olleet mukava menestys.

Myyjät ovat varsin auliisti maksaneet myyntipaikkansa maksun, jota jouduimme myös tarkistamaan tapahtuman nousseiden tuotantokulujen vuoksi ja korottamaan mökkivuokraa 75 eurosta 100 euroon myyntipäivältä.

Markkinoiden kokonais­talous on kuitenkin hankala, ja joka vuosi tapahtumaa tuetaan myös Helsingin verovaroista.

Täydellisessä – tai edes hiukan nykyistä paremmassa – maailmassa Helsingissä olisi paljon nykyistä enemmän jouluisia markkinatapahtumia. Ne voisivat erikoistua mikä ruokaan mikä käsitöihin ja joku vaikka vain itäsuomalaisiin tuotteisiin.

Markkinat aukeaisivat samaan aikaan joulukadun kanssa ja sulkeutuisivat vasta loppiaisena.

Ja tietenkään yhtäkään näistä markkinoista ei tarvitsisi tukea veron­maksajien rahalla.

Sanomattakin on selvää, että kaikki myyjät olisivat myyntiinsä tyytyväisiä ja lunta satelisi hiljakseen taivaalta. Tätä kohti me etenemme.

Nyt teimme tällaiset markkinat ja keräämme palautteen niin myyjiltä kuin kävijöitä, jotta voimme kehittää taas vähän erilaiset markkinat. Olemme avoimia tavoitteistamme, toimintatavoistamme ja rajoitteistamme.

Tuomaan Markkinoita tehtyämme olemme kehittäneet osaamistamme siinä, mitä pitää osata ja huomata, kun tekee markkinatapahtumaa Helsinkiin.

Jos joku myyjä tai myyjäjoukko päättää järjestää omat markkinansa Helsinkiin, autamme kyllä. Tuomaan Markkinat ovat Senaatintorilla, mutta muille markkinoille on Helsingissä vielä lukuisia kiinnostavia toreja, aukioita ja puistoja.

Palautetta viime vuoden Tuomaan Markkinoista voi antaa meille edelleen. Otamme kaiken palautteen kiitollisena vastaan.

Stuba Nikula

toimitusjohtaja

Helsingin tapahtumasäätiö

