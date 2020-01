Helena Petäistö listaa Suomen matkailun ongelmat: "Meillä tehdään betonilaatikoita, vaikka turistit hakevat aitoa ja perinteistä"

Sanne Katainen

"Miksi ei tienposkessa ole pikaruokaketjua, josta saisi vain lohikeittoa ja silakkapihvejä?", Petäistö ihmettelee.

Maaseutu voisi olla myös Suomelle todellinen voimavara, toimittaja ja kirjailija Helena Petäistö painottaa. "Euroopan viimeiset luontoreservit ovat Suomi, Norja ja Ruotsi".

Se edellyttää kuitenkin eloa ja palveluita.

"Kukaan ei tule autiomaahan. Eikä luontomatkailu tarkoita eurooppalaisille, että he tulisivat jonnekin keskelle ei mitään. He haluavat olla luonnon keskellä, mutta luksusolosuhteissa."

Petäistö muistaa itse päässeensä kerran pienen joukon mukana Yhdysvaltojen luonto-osavaltioon Maineen ja mietti, millainen majoitus siellä mahtoi odottaa.

"Meidät laitettiin aivan fantastisen hienoon puuhotelliin, joka oli rannassa ja jonka terassit olivat merelle päin ja niillä oli kiikkutuolit. Kaikki oli puuta, koska se kuului siihen seutuun! Mutta meillä tehdään betonilaatikoita, vaikka turistit hakevat aitoa ja perinteistä."

"Ranskalaiset pitävät maanviljelijän puolia maanviljelyksen lisäksi siksi, että maanviljelijä pitää maiseman kauniina ja sellaisena kuin kullekin seudulle kuuluu."

Rakentamista vielä enemmän Suomessa tökkii ruokapuoli.

"Eurooppalaisten automatkailu tyssää siihen, ettei syödä voi kuin kaupungeissa. Kun Ranskassa ja Italiassa katsoo kello yksi, mikä kylä sattuu kohdalle, aina löytyy edes yksi kahvila tai bistro, josta löytyy hyvä päivän annos."

Suomessa se ei onnistu.

"Tänne tulevat ulkomaalaiset odottavat kalaa. Luulisi, että joka rannassa ja notkossa olisi kalaravintoloita, mutta ei. On hampurilaisia, pizzoja ja kebabia, vaikka niin yksinkertainen juttu kuin lohikeitto on suurta herkkua Euroopassa ja sen kanssa on vaikea epäonnistua."

"Miksi ei tienposkessa ole pikaruokaketjua, josta saisi vain lohikeittoa ja silakkapihvejä? Miksi kaikki on annettu huoltoasemille? Turistit eivät halua bonuksia, vaan suomalaista ruokaa viihtyisässä miljöössä."

