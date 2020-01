Entinen poliisijohtaja kokosi sähköisen paikallishistorian – "Himosseudun metsät ovat muuttuneet sadassa vuodessa laskettelurinteiksi ja vanhan kansakouluni ympäristössä pidetään suosittuja iskelmäfestivaaleja"

Teuvo Veijalaisen kokoamassa multimediateoksessa on 266 sivua tekstiä, noin 600 valokuvaa ja lähes 60 videoleikettä.

Jaana Kankaanpää

Teuvo Veijalainen toimi Liikkuvan poliisin päällikkönä vuosina 1992–2006. Eläkkeellä hän on keskittynyt sukunsa ja samalla koko Jämsän historian tallentamiseen. Veijalainen näyttää televisioruudulta, missä hänen kotitilansa aikanaan sijaitsi.

Entinen poliisijohtaja Teuvo Veijalainen on koonnut Jämsän historiasta massiivisen neliosaisen multimediateoksen. Sähköisessä kirjassa on 266 sivua tekstiä, noin 600 valokuvaa ja lähes 60 videoleikettä.

Kimmoke projektiin syntyi lähes 20 vuotta sitten, kun Veijalainen alkoi koostaa kuvakollaasia äitinsä Ella Veijalaisen (1919–1999) elämästä.

"Halusin tehdä kirjan kunnianosoitukseksi arjen sankarin, äitini elämäntyölle. Vähitellen aineisto laajeni kotiseutuni historiikiksi. Jämsän Himosseudun metsät ovat muuttuneet sadassa vuodessa laskettelurinteiksi ja vanhan kansakouluni ympäristössä pidetään suosittuja iskelmäfestivaaleja."

Teollisuuden ja maatalouden työpaikat ovat vähentyneet rakennemuutoksen seurauksena, mutta Himoksen alueen matkailu on paikannut vajetta viime vuosikymmeninä.

Teuvon isä Väinö Veijalainen (1903–1973) osoitti kaukonäköisyyteensä vuonna 1962. Hän pysäytti niittokonetta vetävän hevosen vehnäpellon laidalle ja osoitti kädellään kohti Kuikanvuoren huippua: ´Tuost ko laittaa suksmäen, nii se tois tähän saakka.`

"Isäni Väinön ennustus toteutui, sillä Himoksen laskettelukeskus avattiin samalle paikalle vuonna 1988", Teuvo Veijalainen naurahtaa.

Väinö Veijalainen oli puolisoaan Ellaa 16 vuotta vanhempi. Kylillä ihmeteltiin, miksi järkevä ja harkitseva hämäläisnainen otti puolisokseen kumararyhtisen ja kyömynenäisen kaljupään.

"Isääni Väinöä ei voinut luonnehtia komeaksi, mutta hän oli eloisa ja puhelias karjalainen. Äitini Ella taas oli luonteeltaan lempeä ja topakka ihminen, Teuvo Veijalainen hymyilee.

Eläkkeellä oleva liikkuvan poliisin päällikkö on toteuttanut kirjansa pohjalta neljä kahden tunnin multimediaesitystä sekä Jämsässä että Helsingissä.

Kirjaprojektiaan varten Veijalainen on saanut lainaksi satamäärin vanhoja kuvia, negatiiveja ja muita dokumentteja ystäviltään ja tuttaviltaan.

Hänellä on tallessa esimerkiksi maitotilin tilinauha vuodelta 1962 ja konstaapelin maksukehotus. Historiallisesti arvokkaat dokumentit kertovat, millaista arki oli Länsi-Himoksen juurella sijainneella pika-asutustilalla.

Moni jämsäläinen on toivonut, että Veijalaisen kokoama aineisto julkaistaisiin myös fyysisenä kirjana. Sellaista ei ole näillä näkymin luvassa, ja multimediateoksen saattaminen yleisön katsottavaksi verkkoon maksaisi sekin tuhansia euroja.

"Katson tehneeni oman osuuteni näissä talkoissa. Olen käyttänyt projektiin viisi työvuotta ja rahaa on mennyt laitteisiin pienen henkilöauton verran", Veijalainen kertoo.

Entinen poliisipomo toivoo, että 12- ja 14-vuotiaat lastenlapset kuitenkin innostuisivat vartuttuaan sukunsa sähköisestä historiikista.

"Kännykkäsukupolvi saattaa kiinnostua kuvista ja videoista, koska niitä voi katsoa samalla kun he räpläävät puhelinta ja katsovat Netflixiä."

Teuvo Veijalaisen aika ei tule pitkäksi, vaikka sähköinen kirja on valmis. Kotona on odottamassa noin 50 tuntia editoimattomia nauhalle tallennettuja loma- ja perhevideoita. Veijalaiselle on kertynyt myös 20 tuntia teräväpiirtovideoita ja 10 000 digikuvaa.

Entinen poliisijohtaja on innostunut eläkkeellä myös nikkaroimisesta. Kätevissä käsissä on syntynyt jo neljä sohvapöytää ja kuusi saunajakkaraa. Kunnostaan hän pitää huolta rullaluistelemalla tuhat kilometriä vuodessa ja myös hiihtokilometrejä tulee tonni täyteen talvessa.

Sukuhistoriikki on myös tarina suomalaisesta luokkanoususta. Veijalaisen äidin vanhemmat eivät osanneet lukea ja Ella Veijalainen kävi kansakoulun.

"Meistä torpparin lapsenlapsista Kari jäi eläkkeelle Serbian suurlähettilään tehtävästä, minä liikkuvan poliisin päällikön virasta ja veljeni Risto sisäasiainministeriön osastopäällikön paikalta", Teuvo Veijalainen sanoo.