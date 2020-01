Arvaa kuka: Pystytkö päättelemään henkilön etunimen tämän oman kuvauksen perusteella?

Lue lisää:

Terhi ei toimi ulkomailla eikä se haittaa – brittien kauhea nimitapa aiheutti kuitenkin kulttuurishokin

”Ihmiset todellakin ovat nimensä näköisiä" – etunimi voi vaikuttaa jopa hiustyyliisi, sukunimen valinta kertoo perheen arvoista

<section><h2><h2><strong>Arvaatko oikean etunimen kuvauksen perusteella?</strong></h2></h2><p><p>MT:n työryhmä kertoi, millaisia mielikuvia he liittävät omaan etunimeensä. Arvaatko minkä nimisestä henkilöstä on kysymys?</p></p></section><section><h2><h2>"Vähän persoonaton mutta ihan kiva nimi, mielestäni hiukan enemmän 70- kuin 80-lukulainen. Helppo ääntää vieraissakin maissa. Sopivan tavallinen mutta useimmiten riittävän harvinainen. Mielestäni hiukan persoonattomia, sulavat osaksi joukkoa eivätkä jää mieleen, ehkä nimen persoonattomuus on ollut enne." Kuka?</h2></h2></section><section><h3><h2>"Luontainen suuri vaatimattomuuteni estää vastaamasta tällaiseen kysymykseen." Kuka kieltäytyy kuvailemasta itseään ja kaimojaan tällä lauseella?</h2></h3></section><section><h3><h2>"Olemme vakaita, perinteisiä, hiljaisia jullikoita, ei mitään tyhjän öyhöttäjiä."&nbsp;</h2></h3><p><p><br></p><p><br></p></p></section><section><h3><h2>"Hän on viiskuusiymppinen leidi, reipas ja rento, mutta silti sika tunnollinen ja tarkka. Realisti, jalat maassa tyyppi."</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>"Epäsuomalainen nimi, vie ajatukseni jonnekin Kreikan suuntaan. Harvinainen, ilahduttaa aina, kun jostain löytyy kaima. Peräisin mummoltani. Taitaa kulkea useimmilla toisena nimenä."</h2></h3></section><section><h3><p>"40-luvun lopun ja 60-luvun alun välillä syntyneiden tyttöjen superyleinen nimi. Eli voi nykyään sanoa: mummonimi. Ulkomailla ajatellaan joskus, että kyseessä on miehen nimi." </p></h3></section><section><h3><h2>"Suurin osa näistä on kuolleita."</h2></h3></section><section><h3><h2>"Nimi on minusta aika reipas ja napakka. Olen aina ihan tykännyt nimestä. Minua on miellyttänyt myös tausta luontonimenä, vaikka en kyseistä kasvia itse tunne."</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>"Nimi on niin yleinen, etten ole koskaan kokenut sen juuri määrittävän itseäni. Meitä on hirveän erilaisia."</strong></h2></h3></section><section><h3><h2>"Nimi kuvaa tietysti aivan huippuälykkäitä ihmisiä, pitkiä ja sosiaalisesti lahjakkaita. Takavuosina tämän niminen oli myös erään suomalaisen tv-sarjan päähenkilö. Melko yleinen nimi mutta ilmeisesti ei enää nuorille kovin suosittu."</h2></h3></section><section><h2><h2><strong>Nyt meni moni vikaan mutta ei se mitään.</strong></h2></h2><p><p>Voit yrittää aina yrittää uudestaan! Etunimistä löytyy lisää tietoa etunimihausta: <a href="https://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/nimipalvelu_etunimihaku.asp?L=1" target="_blank">https://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/nimipalvelu_etunimihaku.asp?L=1</a></p></p></section><section><h3><h2><strong>Vau, olet oikea nimitietäjä!</strong></h2></h3><p><p>Hyvin meni, visa on aika haastava! Etunimistä löytyy lisätietoa etunimihausta: <a href="https://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/nimipalvelu_etunimihaku.asp?L=1" target="_blank">https://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/nimipalvelu_etunimihaku.asp?L=1</a></p></p></section>