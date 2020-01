Kun kaasuhella ei toimi tai taloon ei tule vettä, ratkovat lähinaapurit ensi hätään ongelmia – mutta entä kun lähinaapuria ei ole?

Pentti Vänskä

Anu Iivanainen nauttii palvelupäiviin osallistumisesta. Joinain kertoina hän on ilahduttanut muita osallistujia lukemalla omia runojaan.

Muuruveden kylätalon täyttää iloinen puheensorina marraskuisena aamupäivänä. Iloinen puheensorina ja sen paljous ovat mannaa Pohjois-Savon kylien toimijoiden korville.

Yksinäisyys, turvattomuus ja osattomuuden kokemukset ovat monien ikäihmisten arkea harvaan asutulla maaseudulla. Vertaistukea tai apua ei ole, sitä ei kehdata pyytää tai sitä ei ole varaa pyytää.

Pohjois-Savon kylät ry päätti tehdä osansa, se haki ja sai rahoitusta Ikäihmiset osaksi lähiyhteisöä -hankkeeseen.

Iloisen puheensorinan synnyttäminen on hankkeen palvelupäivien yksi tärkeä tavoite, eli sosiaalisten kontaktien lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Sen lisäksi palvelupäivien ideana on muun muassa kohentaa ikäihmisten edellytyksiä asua yksin kotona turvallisesti.

Viidellä pohjoissavolaisella kylällä palvelupäivä on säännöllisesti kerran kuukaudessa, useammalla kylällä sellainen järjestetään satunnaisesti muutamia kertoja hankkeen aikana.

"Ikäihmisten toiminnalle on tarvetta, tarjontaa on harvaan asutulla maaseudulla vähän tai ei ollenkaan. Monet harrastukset ja tapahtumat järjestetään keskuksissa, ei kylillä. Harva ikäihminen pystyy lähtemään kauas kotoa, usein rajoittavat tekijät ovat kyydin tai rahan puute", kertoo kyläasiamies Merja Kaija.

Hankkeessa ikäihmisiä on konkreettisesti haettu kotoa, eli kyytien järjestämiseen on saatu tukea ja palvelupäivistä on tiedotettu aktiivisesti paikallislehdissä sekä välitettyä viestiä kyläaktiiveille.

"Olemme tavoittaneet ja saaneet kylillä väkeä paikalle jopa paremmin kuin osasimme odottaa. Kyseessä on kaikille avoin tapahtuma ja järjestäjätaho on neutraali, ei esimerkiksi seurakunta, sillä on varmasti ollut myös merkitystä."

Erkki Luukkonen ja Mikko Leskinen istuvat kylätalolla samassa pöydässä. Molemmat ovat osallistuneet kaikkiin järjestettyihin palvelupäiviin. Miehet tuntuvat olevan muutenkin aktiivisia, sekä liikunta- että kulttuuririennoissa.

Luukkonen kehuu, miten Leskinen oli käynyt markkinoimassa marraskuun palvelupäivää uusille ihmisille ja saanut ainakin kymmenkunta henkeä tulemaan ensimmäistä kertaa paikalle.

"Parasta täällä on immeisten kanssa seurustelu", Luukkonen sanoo. Miehet pohtivat, että ei ketään kuitenkaan voi väkisin raahata paikalle, joillekin voisi sopia paremmin kokoontuminen pienemmällä porukalla.

Hankkeen projektipäällikkö Satu Iljo ja kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen kiertävät järjestämässä palvelupäiviä. Hyytinen sanoo, että he lähtivät nöyrin mielin liikkeelle tutustumaan paikallisiin ja heidän tarpeisiin.

Palvelupäivien sisältöä on muokattu osallistujien toiveiden mukaan ja luennoitsijoita sekä ohjelmaa järjestetty niiden perusteella. Ruokailu on yksi tärkeä osa päivää. Palvelupäivässä ei vain kahvitella, vaan syödään maukas lämmin ateria viiden euron hintaan, muuten toiminta on maksutonta.

Kyse ei ole vain yhteisestä porina- ja ruokailuhetkestä. Tarve erilaiselle opastukselle ja neuvonnalle on kova, jotta arjessa pärjäisi.

Pohjois-Savon kylien puheenjohtaja Auvo Hirvonen penää esimerkiksi pankkien vastuun perään asiakkaiden kouluttamisessa. "Kenelle kuuluu digiopastuksen järjestäminen, kun palveluita siirretään kiihtyvällä tahdilla digiaikaan? Nyt sitä vastuuta on sysätty kolmannelle sektorille."

Hirvonen sanoo painokkaasti, että kylillä olisi aivan valtavasti työtä. "Jos sitä työtä ei onnistuta tekemään kunnialla, menetämme paljon. Ei ihmisiä saa unohtaa tänne."

Hän myös huomauttaa, että ei viranomaisilla tai päättäjillä ole todellista käsitystä harvaan asutun maaseudun vanhusten tilanteesta. Kukaan ei myöskään ota kokonaisvastuuta tilanteesta.

"Kun kaasuhella ei toimi tai taloon ei tule vettä, ratkovat lähinaapurit ensi hätään ongelmia. Mutta entä kun lähinaapuria ei ole?"

Pentti Vänskä

Ikäihmisten suuri määrä palvelupäivissä on yllättänyt iloisesti järjestävän tahon Pohjois-Savon kylät ry:n.