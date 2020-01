IL: Opetusministeri Li Andersson: Syntyvyyden laskun seurauksena jokaisella kunnalla ei kohta ole peruskoulua

Kari Salonen

Vauvakato hiljentää peruskoulujen pihoja.

Suomessa syntyy niin vähän lapsia, että jokaisella kunnalle ei tulevaisuudessa ole omaa peruskoulua.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoo Iltalehden (IL) haastattelussa, että lähiaikoina koulutuspoliittisessa selonteossa otetaan esiin, mihin Suomen alhainen syntyvyys on johtamassa.

"Peruskoulun jakaminen useamman kunnan kesken on asia, jota pidän mahdollisena lopputuloksena osassa Suomea", Andersson arvioi.

Ministerin mukaan pienissä kouluissa opetuksen laadusta on vaikea pitää kiinni. Anderssonin mielestä valtiovalta on jättänyt kunnat heitteille, kun puhe on kääntynyt laskevan syntyvyyden vaikutuksiin, IL kertoo.

Vuonna 2015 Suomessa oli 35 kuntaa, jossa syntyi alle 10 lasta.

IL: Jokaiseen kuntaan ei jää omaa peruskoulua – opetusministeri Li Andersson ravistelee suomalaisia ymmärtämään vauvakadon seuraukset