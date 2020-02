Lisäätkö tahnaa kesken hampaiden harjauksen? Näillä vinkeillä suunterveytesi paranisi

Jukka Pasonen

Muistisääntö 2 + 2 + 2 opetetaan ruotsalaisille: harjaan laitetaan kaksi senttimetriä tahnaa, harjaus kestää kaksi minuuttia ja se tehdään kahdesti vuorokaudessa.

Harjasitko hampaasi aamulla? Entä eilen mennessäsi nukkumaan? Todella hyvä, jos vastasit kyllä. Tällöin kuulut siihen osaan suomalaisista, joka harjaa hampaansa suositusten mukaisesti, kaksi kertaa päivässä.

Ruotsissa hampaiden harjaukseen opetetaan muistisääntö, joka sopii kuusivuotiaille ja sitä vanhemmille. Se on 2 + 2 + 2, THL:n projektipäällikkö Marja-Leena Partanen kertoo.

Harjaan laitetaan kaksi senttimetriä tahnaa, harjaus kestää kaksi minuuttia ja se tehdään kahdesti vuorokaudessa.

"Suomessa tahnaa suositellaan käytettäväksi puolesta sentistä kahteen senttiin. Tahna on hyvä levittää kahdessa erässä ala- ja ylähampaistoon ennen harjausta", Partanen ohjeistaa.

"Tutkimuksen mukaan fluoridia varastoituu hampaan kiillepinnalle kymmenen tuntia. Sen takia tarvitaan kaksi fluoritahnakäsittelyä päivässä."

Myös kielenpinta pitäisi muistaa puhdistaa, jotta välttyy pahanhajuiselta hengitykseltä.

Tiedätkö, että myös hammasvälit tulisi puhdistaa joka päivä? Vaikka harjaus kahdesti päivässä olisi osa rutiineja, hammasvälien puhdistus jää monelta.

Jokaisen tulisikin ottaa haltuun oikeaoppinen hammasvälipuhdistus. Hammaslääkäri Hannu Hausen kertoo suosituksena olevan, että välit puhdistetaan kerran päivässä ennen hampaiden harjausta. Näin fluoritahna pääsee suojaamaan myös hampaiden välipintoja.

”Jos hammasvälien puhdistus ei ole tuttua, tulisi siihen saada neuvontaa suunterveyden ammattilaiselta. Neuvonnassa käydään läpi, minkälaisilla välineillä neuvottavan hampaat tulee puhdistaa ja kuinka välineitä käytetään”, Hausen sanoo.

Välien puhdistamiseen on erilaisia välineitä. Hammasvälit ovat yksilölliset, tosilla väljemmät, toisilla ahtaammat. Tiukempiin väleihin sopii hammaslanka, väljempiin taas hammastikku, harjatikku tai hammasväliharja.

Jos hammasvälit ovat jääneet puhdistamatta, pientä verenvuotoa ikenistä ei tarvitse pelästyä.

”Kun jatkaa huolellista puhdistusta, tilanne alkaa helpottaa. Viikon kuluessa verenvuodon pitäisi loppua kokonaan”, Partanen sanoo.

”Jos on ientulehdusta, joka on edennyt hammaskiviasteelle, pitää hampaat puhdistaa ammattilaisen luona. Puhdistuksen vaihteluväli on yksilöllinen ja voi olla kolme kuukautta, puoli vuotta, vuosi tai enemmän, riippuen tilanteesta", Partanen sanoo.

Entä muistako, koska olit viimeksi hammaslääkärissä? Jokaisen pitäisi olla tietoinen omasta tarkastusvälistään.

”Jokainen voi miettiä, olisiko aika mennä. Luulen, että on aika paljon sellaisia, jotka eivät käy hammaslääkärissä edes viiden vuoden välein. Hammaslääkärien vuosittaisia käyntimääriä tarkasteltaessa tällaisen oletuksen voi tehdä”, Hetemaa sanoo.

