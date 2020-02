Vieläkö muistat Norjan 100-vuotislahjan Suomelle? Ei tullut Haltin huippua, tuli petäjässä killuva delta

Jakke Nikkarinen

Børre Sæthren taideteos ΔT Hanasaaren Kuvapuistossa.

Kun Suomi täytti sata vuotta, norjalainen Kaivuonon kunta ehdotti Suomen ja Norjan rajan siirtoa niin, että Suomi saisi itselleen Halti-tunturin sivuhuipun. Norjan silloinen pääministeri kuitenkin torppasi ajatuksen vedoten muun muassa perustuslakiin.

Haltin huipun sijaan Norja lupasi Suomelle satavuotislahjaksi veistoksen. Nyt, yli kaksi vuotta Suomen satavuotisjuhlan jälkeen veistos on lopulta paljastettu Espoossa sijaitsevan Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskuksen yhteydessä sijaitsevassa Kuvapuistossa.

Norjalaisen taiteilijan Børre Sæthren taideteoksen ΔT (Delta T) paljastivat Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto.

Taiteilijan satavuotisteosta toteuttamaan valitsi Kuvapuiston kuraattori Maaretta Jaukkuri.

"Børre Sæthren teos on vahva, korkealentoinen ja rohkea”, Haavisto totesi paljastustilaisuudessa.

Taiteilijan mukaan teos on "abstrakti runollinen viestintäsignaali, joka ehkä tavoittaa vastaanottajan tai ehkä ei". Se on hänen mukaansa "kuin tähti, jonka valo matkaa ajassa ja näkyy, vaikka itse tähti on sammunut jo kauan sitten".

Sæthre välttelee Hanasaaren tiedotteen mukaan teostensa selittämistä, sillä hän "haluaa jättää tulkinnan ja kokemuksen katsojalle".

Hanasaaren Kuvapuistoon on sijoitettu aiemmin myös Ruotsin 100-vuotislahjana Suomelle antama teos.

