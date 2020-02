Mikä on bruksismi? Testaa tietosi MT:n visassa!

<section><h2><p>MT 10 kysymystä 7.2.2020</p></h2></section><section><h2><p>1. Missä Suomen kunnassa on suurin syntyvyys?</p></h2></section><section><h3><p>2. Kuka on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>3. Mikä on bruksismi?</p></h3></section><section><h3><p>4. Milloin Britanniasta tuli EU:n/EY:n jäsen?</p></h3></section><section><h3><p>5. Kenestä tulee Suomen brexit-meppi, eli kuka suomalainen menee Euroopan parlamenttiin Britannian lähtiessä?</p></h3></section><section><h3><p>6. Kuinka paljon EU:n asukasmäärä väheni Britannian erottua?</p></h3></section><section><h3><p>7. Mitä kappaletta soitettiin eniten radiokanavilla viime vuonna?</p></h3></section><section><h3><p>8. Kuinka monta kertaa Jukka Kuoppamäen kappaleessa Pieni mies sanotaan "pieni mies"?</p></h3></section><section><h3><p>9. Missä on mitattu tilastohistorian tammikuun korkein lämpötila?</p></h3></section><section><h3><p>10. Entä missä on mitattu tilastohistorian tammikuun alhaisin lämpötila?</p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Aiheet 10 kysymystä