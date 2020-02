Kaveritoiminta tuo kehitysvammaiset ja -vammattomat yhteen – "Sä olet yksi mun parhaimmista frendeistä"

Juho Kangas ja Jaakko Kemppainen ovat olleet kavereita kohta vuoden ajan. Heille on tärkeää, että kaverisuhde on tasa-arvoinen.

Petteri Kivimäki

Juho Kangas ja Jaakko Kemppainen tapaavat vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi he soittelevat toisilleen ja vaihtavat kuulumisia.

Haastattelupäivänä siniristiliput liehuvat ja kahvilan vitriiniin on asetettu tarjolle runebergintorttuja. Kansallisrunoilijan lisäksi merkkipäiväänsä viettää tänään myös laulaja Juha Tapio. Tämän meille tietää kertoa Jaakko Kemppainen.

Kahvila Wilhelmiinassa Jyväskylän keskustassa kaikuu iloinen puheensorina. Kemppainen istuu pienen pöydän ääreen, viereinen tuoli on varattu Juho Kankaalle.

Kangas ja Kemppainen ovat olleet kavereita kohta vuoden. Tässä ajassa he ovat ehtineet käydä läpi kaikki Jyväskylän keskustan kahvilat.

Kemppainen näyttää puhelimestaan kuvaa viime kesältä. Siinä pöydällä seisoo kaksi kaunista lasia, joihin on kaadettu mustikkamehua.

"Meille tärkeää ovat neljän ja viiden tähden elämykset. Niitä lähdemme etsimään", Kangas sanoo.

Miesten ystävyys alkoi Kehitysvammaisten Tuliliiton Best Buddies -kaveritoiminnan kautta. Lähtökohtana on kehitysvammaisen ja kehitysvammattoman tasa-arvoinen ystävyyssuhde.

Kangas näki Best Buddies -ilmoituksen sattumalta, ja siitä hetkestä kului melkein vuosi ennen kuin hän muisti lähettää yhteystietonsa Tukiliittoon.

"Pidin ajatuksesta, että tämä on oikeasti kaveritoimintaa eikä toinen ole avustettavassa tai eriarvoisessa asemassa. On hienoa nähdä, kuinka erilaiset elämät meillä on, mutta kuinka ne kohtaavat. Eivätkä elämämme lopulta edes ole niin erilaiset", fysioterapeuttina työskentelevä Kangas sanoo.

Kahviloiden ja italialaisen ruuan lisäksi kaveruksia yhdistää urheilullisuus.

"Harrastan hiihtoa, luistelua, lumikenkäilyä ja potkukelkkailua. Kesällä pyöräilen, soudan ja teen polttopuuhommia", Kemppainen kertoo.

Pyöräily onkin kaveruksia yhdistävä harrastus. Viime kesänä he kävivät pitkällä pyörälenkillä ja potkivat jalkapalloa löytämällään kentällä.

Tulevan kesän aikana Kangas on muuttamassa Jyväskylästä Helsinkiin. Muuttoauton jylinä ei kuitenkaan tarkoita ystävyyden loppumista, vaan kaverukset aikovat pitää yhteyttä jatkossakin.

Kemppainen käy muutenkin säännöllisesti Helsingissä, joten yhteisiä kahvilahetkiä voidaan jatkaa.

Kemppainen kumartuu Kangasta kohti.

"Sä olet yksi mun parhaimmista frendeistä", hän sanoo.

"Sä olet mulle kanssa", Kangas vastaa.

Molemmat hymyilevät.

"Ei oo kaveria parempaa", Kemppainen vielä lisää.