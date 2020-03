Ihmiset & kulttuuri

Poptähti Evelina on kyllästynyt päättäjien saamattomuuteen ilmastonmuutoksessa: ”Tämä ei ole mikään läppä. Kun maapallo on pilattu, niin se on siinä” Ihmiset & kulttuuri Juho Mäkelä Kiusattu poptähti kaipaa maailmaan lisää lempeyttä. Yläasteella häntä kuristettiin ja heitettiin seinää vasten luokkahuoneessa.

Nana Simelius

Evelina on tyypillinen nykyajan poppari, joka on kotonaan sosiaalisessa mediassa. Instagramissa hänellä on peräti 162 000 seuraajaa.

24-vuotias turkulainen Evelina on yksi tämän hetken suosituimpia pop-tähtiä Suomessa. Hän on poikkeuksellisen kuunneltu artisti erityisesti musiikkipalvelu Spotifyssa. Laajempien ikäluokkien tietoisuuteen Evelina nousi syksyllä 2018 osallistuttuaan Vain elämää -televisio-ohjelmaan.