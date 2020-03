Ihmiset & kulttuuri

1990-luku oli jääkiekkokorttien kulta-aikaa – korttilaatikot täyttivät aikoinaan Masi Jukosen vaatekaapin lattiasta kattoon Ihmiset & kulttuuri Minna Moisio Purukumipaketissa tulleet jääkiekkotarrat olivat Masi Jukosen ensi kosketus keräilyyn. Amerikkalaisia jääkiekkokortteja tuli ostettua laatikoittain.

Jaana Kankaanpää

Masi Jukosen kokoelmissa pelipaitoja oli toista sataa. Nyt jäljellä on vain muutama, joilla on henkilökohtaista merkitystä. Kaikki jääkiekkokortit on myyty.

Kiinnostus jääkiekkoa kohtaan alkoi noin 10-vuotiaana. Masi Jukonen pääsi katsomaan ensimmäistä kertaa jääkiekko-ottelua vuonna 1970 ja kokemus oli nuorelle pojalle valtava. Tunnelma katsomossa, valot ja äänet, pelaajien nopeus ja taito, kannustus, ryhmähenki.