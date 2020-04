Diakoni näkee ihmiset haavoittuvaisimmillaan – "Ihmisillä on suuri kynnys päästää toisia kotiinsa, moni kokee kotihäpeää"

Diakoni Kirsi Rundgren näkee työssään, miten suuri kynnys ihmisillä on pyytää apua.

Esko Keski-Vähälä

Pääsiäinen on jäänyt vähän joulun jalkoihin, harmittelee diakoni Kirsi Rundgren. Hän nauttii valtavasti kiirastorstain iltakirkosta, jossa alttari riisutaan ja muutetaan suruasuun. Myös pääsiäisaamun riemua hän odottaa. "Jouluna meidän täytyy valmistaa ja tehdä, mutta pääsiäinen tulee, vie ja kantaa. Se ei vaadi meiltä mitään." Sylissään hänellä on eläinsuojeluyhdistykseltä saatua koiranruokaa, jotta diakoni voi tarjota auttavan käden myös avuntarvitsijoiden lemmikeille.

Nyt talossa on hiljaista, mutta ennen joulua muutaman metrin mittaiselle käytävälle ahtautuu kymmenittäin ihmisiä. Lahjoitustavaroille ei ole minkäänlaista säilytystilaa, vaan diakonin työpöydän alle ja ympärille on kasattu pahvilaatikoita. Yhdestä kurkistaa sininen pehmolelukäärme suu ammollaan. Toisessa on villasukkia vanhuksille.

