Ihmiset & kulttuuri

Anna-Kaisa Linna-Aho kirjoitti esikoisromaaniaan, kun lapset olivat unilla tai isän kanssa leikkipuistossa – kirjan aihe löytyi terveyskeskuksen odotushuoneesta Ihmiset & kulttuuri Hämeenlinna Laura Kuivalahti Omakotitalon rakentaminen on täyttänyt Anna-Kaisa Linna-Ahon perheen aikataulut. Kiireisen lapsiperhearjen keskellä Linna-Aho kirjoittaa toista romaaniaan.

Jarno Mela

Anna-Kaisa Linna-Aho alkoi miehensä kanssa rakentaa omakotitaloa Hämeenlinnaan viime kesänä. Valmista piti olla jo helmikuussa, mutta muun muassa korona on venyttänyt aikataulua. Puoliso on tehnyt suurimman osan työstä, mutta Linna-Aho on auttanut missä on osannut. Vähäisen vapaa-aikansa hän käyttää toisen kirjansa kirjoittamiseen.

Vanhalle pellolle kasvanut koivikko näytti niin kauniilta, että tonttikaupat sovittiin empimättä. Työkoneet eivät tietenkään mahtuneet myllertämään vantteriksi kasvaneiden puiden välissä, joten suurin osa koivuista odottaa nyt takapihan kasassa polttopuiksi pilkkomista.