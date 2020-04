Tutkimus: Se millaiseen ääneen aamulla heräät, vaikuttaa siihen kuinka pitkään olo on pöpperöinen

Melbournen yliopistossa tutkittiin millaisia hälytysääniä ihmisillä on käytössä ja kuinka tokkuraisina tai virkeinä he niihin heräävät.

Jukka Pasonen

Melodisella herätysäänellä näyttäisi olevan erilainen vaikutus vireyteen kuin pirisevällä herätyskellolla.

Luulisi, että näinä aikoina maailmassa olisi tärkeämpiäkin tutkimusaiheita kuin herätyskellon ääni. Tosin herääminen on meille kaikille päivittäin toistuva kokemus ja siinä mielessä ansainnee tutkijoidenkin huomion. Niinpä Melbournen yliopistossa tutkittiin opiskelijoiden ja henkilökunnan heräämiskokemuksia. He saivat paljastaa minkälaisia herätysääniä heidän puhelimensa tai kellonsa päästeli ja miten virkeinä tai tokkuraisina he sitten heräsivät.

