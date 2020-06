Veikka, 8, lähtee linturetkelle vaikka ennen koulupäivää – kilpailuhenkinen lintuharrastaja on havainnut tänä vuonna jo 178 lintulajia

8-vuotias Veikka Meski on ollut pienestä pitäen mukana vanhempiensa linturetkillä, ja pojasta on kehkeytynyt taitava lintulajien tunnistaja.

Rami Marjamäki

Veikka Meski seurasi lintujen muuttoa Hailuodossa Pohjois-Pohjanmaalla toukokuun lopulla.

Lintuharrastaja Veikka Meskillä on takana kiireinen alkuvuosi. Toukokuun viimeiseen viikkoon mennessä hän oli kerännyt havainnot 178 lintulajista.

Joku voisi kysyä, mitä erikoista siinä on. No esimerkiksi se, että harva osaa edes nimetä 178:aa lintulajia, saati tunnistaa niitä. Toiseksi se, että Veikalla on ikää kahdeksan vuotta.

