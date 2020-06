Suomalaisyritys on tänä keväänä keskittynyt ainoastaan tämän vanhan hittipelin valmistamiseen

Ihmiset & kulttuuri Minna Moisio

Takavuosien suosikkipeli on kokenut 2000-luvulla uuden suosion. Korona-pelillä on Suomessa kaksi lajiliittoa, ja pelin maailmanennätyskin on tiettävästi suomalaisilla.