Ihmiset & kulttuuri

"Kuivaruoka ylläpitää matala-asteista tulehdustilaa" – raakaruokinnan riskeistä varoitellaan, mutta prosessoimaton ravinto voi myös suojata koiraa sairauksilta Ihmiset & kulttuuri Raakaruokinta on suosittua, mutta sen ekologisuus ja terveellisyys herättävät kysymyksiä. Raakaruoka näyttää esimerkiksi vähentävän allergisten iho-oireiden riskiä.

Kari Salonen

Kuivamuonassa on usein enemmän hiilihydraattia kuin mitä koira itse ravinnossaan suosisi. Lihakaan ei tarjoa kaikkea. Eläinlääkärit törmäävät toisinaan tapauksiin, joissa koirille on annettu vain lihaa. "Se on täysi katastrofi", sanoo Anna Hielm-Björkmania.