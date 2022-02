Rusakkoemoa ei palkita vuoden äitinä, eivätkä paistumista paenneet lokinpoikaset ole välttämättä pulassa – Tunnistatko villieläinten avuntarpeen?

Petri Grönroosin kotialbumi

Petri Grönroosin hoitoon tammikuun alkupuolella tulleen maakotkan jalat eivät aluksi kantaneet eivätkä varpaat toimineet lainkaan. Nyt se pystyy jo seisomaan orrella.

Eläinsuojelulaissa sanotaan, että sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Kysymys kuuluukin, milloin luonnonvarainen eläin on siinä tilassa, että ihmisen avusta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

