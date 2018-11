Yli miljoona suomalaista kärsii kroonisesta kivusta – avain helpotukseen löytyy omasta mielestä

Suomessa on yli miljoona kroonisesta kivusta kärsivää ihmistä. Helena Miranda on heistä yksi. Haastatteluun hän saapui sähköpyörällä, koska hänen kävelykykynsä on polvinivelrikon ja jalkaterien hermosairauden myötä heikentynyt.

”Keksin erilaisia keinoja”, Miranda naurahtaa. ”Jos kävely ei onnistu, sitten mennään pyörillä.”