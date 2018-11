Suomen maaseutumaisin kodinkoneliike pärjää palvelulla – "Joskus olen laittanut pyykit pyörimään uuteen pesukoneeseen"

TV-Radio Lahti-Röyskö sijaitsee yli satavuotiaalla maatilalla Ilmajoen Röyskölän kylällä, Kyrönjoen varressa ja laajan peltolakeuden äärellä.

Tilan pihapiirissä on maatalouskoneita, viljaa täynnä oleva kuivuri sekä entinen sikalarakennus, joka on täynnä upouusia kodinkoneita. Joku on nimennyt liikkeen ”Röyskölän kylän Gigantiksi”.