Viiden vuoden päästä Ilomantsin matkailun merkitys elinkeinona on kasvanut nykyisestä. Erityisesti saksalaisia turisteja käy paljon. Puustilan maisema­tila on menestyvä matkailu­yritys, jonka pito on pääelin­keinomme, innostuu tilan yrittäjä Meri Vilja­maa visioimaan viiden vuoden päähän.