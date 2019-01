Silmätautiopin professori: ”Tervesilmäinen lapsi oppii näkemään huomaamattaan ensimmäisten elinvuosiensa aikana”

Kuinka tärkeää näkeminen on? Niin tärkeää, että noin kolmannes aivokuoren eli cortexin toiminnasta on varattu näköaistin käyttöön. Aivoissa on omat alueensa niin muotojen, kasvojen kuin liikkeenkin tunnistamiseksi.

”Näköaisti on itse asiassa aivojen toimintaa”, kertoo Tampereen yliopiston silmätautiopin professori Hannu Uusitalo.