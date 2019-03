Olivatko asiat ennen paremmin lastenpsykiatri Jari Sinkkonen? – "nykypäivän miehet ovat parempia isiä"

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mielestä miehet ovat tänä päivänä hukassa. Heidän on usein vaikea hahmottaa, mitä heiltä odotetaan. Silti he ovat isinä parempia kuin entisajan miehet.

Isyyttä on monenlaista, ja parisuhde on sen muodostumisessa valtavan tärkeä. Sinkkonen näkee, että isyys on sadan vuoden aikana kehittynyt isoin harppauksin. Hän on ylpeä nykyajan miehistä.