Kuntien komeista keskipisteistä sukeutui päiväkoteja, kirjastoja ja palvelupisteitä

Kuntien määrä on vähentynyt 2000-luvulla lähes 150:llä. Samalla moni kunnantalo on jäänyt vaille alkuperäistä käyttötarkoitustaan.

MARJA SEPPALA

Viorica Bucur osti puolisonsa kanssa Jaalan entisen kunnantalon, jota he remontoivat hotelliksi.

Kunnantalo sijaitsee yleensä taajaman keskellä. Siitä on monesti rakennettu komea, onhan se viraston lisäksi kunnan käyntikortti vierailijoille. Yhä useammassa maaseutukylässä kunnantalo on kuitenkin kuntaliitosten myötä menettänyt varsinaisen asemansa. Siellä ei välttämättä enää hoideta virka-asioita eikä tehdä päätöksiä. Liitoksessa muodostuneen uuden kunnan toiminnot on usein siirretty vähitellen suurimpaan keskustaajamaan.

