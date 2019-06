Valkoisessa betoniluomuksessa pelattiin välillä värikuulasotaa ja koulutettiin koiria – nyt Anjalankosken entisestä kaupungista muotoutuu hotelli

MARJA SEPPALA

Entistä kaupungintaloa, nykyistä Pulpperia on remontoitu pian kaksi vuotta, kertoo Jaakko Kivi.

Anjalankosken entinen kaupungintalo on heräämässä eloon kokous- ja majoitustilana. Mahtipontisen rakennuksen uusi nimi on Pulpperi. Se on paperikoneen osa, ja viittaa alueen vahvaan taustaan paperiteollisuudessa.

