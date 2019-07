Vallilan kuosisuunnittelija tallentaa kankaisiin Suomen kaupungit ja maisemat – yhdessä kuosissa on perheen oma mökki

Maija Partanen

Vallilan kuosisuunnittelija Riina Kuikka kokoaa työnsä useista valokuvista taiteilijan vapautta hyödyntäen.

Maalaistie kulkee metsän ja pellon välissä kohti pientä mökkiä. Tien keskellä kasvaa kaistale heinikkoa, mutta luonto ei ole sentään valloittanut hiekkatietä kokonaan omakseen.

Idyllinen maalaismaisema on tallennettu Vallilan Maalla-kankaaseen. Se on kuosisuunnittelija Riina Kuikan käsialaa ja maisema on hänelle se kaikkein rakkain – perheen yhteinen mökki Pornaisissa.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.