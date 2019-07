Ihmiset & kulttuuri

Kroatian turistirysän lähellä uinuu raunioitunut hotellikylä Ihmiset & kulttuuri Kupari Eija Mansikkamäki Dubrovnik kerää miljoonia kävijöitä, mutta satunnaiselle matkaajalle paljon pysäyttävämpi paikka on Kupari.

Eija Mansikkamäki

Ranta on yhä entisellään, mutta usein typötyhjä. Pari turistia palloilee ottamassa selfieitä, rantabaari odottaa asiakkaita. Aurinkoisena päivänä täällä on rauhallista asettua ottamaan aurinkoa tai pulahtaa uimaan, sillä rannalla on lepotuoleja ja aurinkovarjoja.

