Jumala mielessä, harrikka haarojen välissä

”Sekundauskovaisten” moottoripyöräkerho nauraa ennen kaikkea itselleen. Käännyttämään he eivät ole tulleet, mutta lähimmäisen auttaminen on ryhmän ydintoimintaa.

Rami Marjamäki

Ari Santaharju toimii Sons of Abraham MCC:n presidenttinä. Kymmenvuotias kerho juhlistaa yhteistä tavalta luonnollisesti pyörän selässä.

”Kirjoita meistä sellainen juttu, että sitä lukiessa lämmin hymy paistaa kyynelten läpi.”

Lämmin hymy on ainakin helppo saada aikaan. Moottoripyöräkerho Sons of Abraham MCC:n presidentti Ari Santaharju huokuu sitä itsekin. Hän on vakavasti otettavan näköinen mies. Parrakas, tatuoitu lihaskimppu, yllään nahkaliivi, johon on ommeltu moottoripyöräkerhon merkkejä.

