Ihmiset & kulttuuri

Pohjoismaiden suurin ammattiteatterifestivaali alkoi tänään Tampereella – jakamistalous häämöttää myös sen tulevaisuudessa Ihmiset & kulttuuri Nikke Kinnunen Teatterin nykyvirtauksia esittelevä Tampereen Teatterikesä tarjoilee katsojille sekä koti- että ulkomaista ammattiteatteria. Tänään alkavassa tapahtumassa nähdään myös kappale 60-luvulta.

Moe Mustafa

Miehen kylkiluu on kahdeksan yhteistuotanto, johon on osallistunut näyttelijöitä kahdeksasta eri teatterista. Kappaleen on ohjannut, lavastanut, sovittanut ja tuottanut Mikko Roiha.

Pohjoismaiden suurin ammattiteatterifestivaali, Tampereen teatterikesä, alkaa tänään maanantaina. Tapahtuma järjestetään tänä kesänä 50. kerran, mutta puolen vuosisadan mittaista taivalta juhlistettiin jo viime vuonna. Silloin tuli kuluneeksi 50 vuotta festivaalin perustamisesta. Nykyinen juhlavuosi ei näy virallisissa kanavissa, mutta ohjelmistosta löytyy silti ote 50 vuoden takaa. Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi