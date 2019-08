Vuosikymmenet maatilamatkailua harjoittanut yrittäjä iloitsee: "Ala on kehittynyt hurjasti"

Mikko Lindell on harjoittanut maatilamatkailua liki 40 vuoden ajan. Maaseudun teiden huono kunto harmittaa yrittäjää.

Rami Marjamäki

Mikko Lindell on harjoittanut maatilamatkailua vuodesta 1981. Saksalainen Kirsten Bredemann on käynyt tyttärensä Katja Bredemannin kanssa Mäkelän tilalla jo kahdeksan kertaa.

”Lypsy osuu aina samaan hetkeen kun asiakkaat tulevat”, Mikko Lindell kuvailee maatilamatkailun ja lypsykarjatilan yhteensovittamista.

Sukupolvelta toiselle muutama vuosi sitten siirtynyt Mäkelän tila on harjoittanut maatilamatkailua nyt jo 39 kesän ajan. Lindellin mukaan tilan kehitystyö on ollut pitkäjänteistä. Mökkejä on nykyisin yhdeksän ja majoittujia käy vuosittain noin 4 000.

