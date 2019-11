Ihmiset & kulttuuri

Millainen on maailmankuulun kellosepän arki? "Joskus vuorokauden 24 tuntia jopa riittää" Ihmiset & kulttuuri Kaijaleena Runsten Mitä Stepan Sarpaneva ajattelee itsestään 17 vuotta ja yli 3 500 kelloa sitten?

Kari Salonen

Stepan Sarpaneva on kehittänyt kuukellojen mekaniikan uudelle tasolle. Yksi malleista, Lunations, on ehdolla "kellojen oscariksi" ensi viikolla Genevessä. Kuvan kello on KO Northern Stars.

"Haluan, että Salpa siirtyy isältä pojalle. Tekemäni kellot ovat käyttöesineitä, vaikka niihin onkin haettu uusia muotoja", Stepan Sarpaneva kuvasi ensimmäistä malliaan MT:lle elokuussa 2002. Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi