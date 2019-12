Pussilakanan jälkeen on ollut vaikea keksiä uusia innovaatioita – "Eronneet miehet etsivät apua myymälästämme"

Jaana Kankaanpää, Finlayson

"Finlayson on erottamaton osa suomalaisten arkea. Haluamme olla mukana kestävämn arjen kehittämisessä myös tuleville sukupolville", pohtii Jukka Kurttila.

Designyritys ei saa olla liian tyytyväinen oloonsa ja laiskistua. Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila haluaa karistaa liiallisen sovinnaisuuden Finlaysonista.

"Olen katutappelija luonteeltani. En pelkää vastakkainasetteluja. Jos designyritys on liian sovinnainen, se on huono juttu. Me olemme saaneet nyt kapinalipun salkoon 200 vuotta vanhaan yritykseen. Ja se, jos mikä, on innostavaa!"

