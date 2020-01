Ihmiset & kulttuuri

Helena Petäistö ihmettelee Suomen metropolihössötystä – "Tällaista maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua ei ole missään muualla kuin meillä" Ihmiset & kulttuuri Eija Mansikkamäki Ranskalaiset pitävät maanviljelijän puolia maanviljelyksen ja maiseman vuoksi", entinen EU-toimittaja sanoo.

Sanne Katainen

"Suomalainen sisu muistuttaa, että meidän on ollut pakko taistella yksin itsenäisyytemme puolesta. Kun muualla vietetään kansallispäivää, meillä se on itsenäisyyspäivä", Helena Petäistö sanoo. Hänellä on yllään ruotsalainen leopardia jäljittelevä tekoturkki. Jopa mieskatsojat kiinnittävät huomiota pukeutumiseen. "Kaikki aina luulevat, että se tulee Pariisista. Mutta jo äitini oli hyvä pukeutuja."

"Tänne tuon aina ranskalaiset vieraani. Tämä on suomalainen haave", toimittaja ja kirjailija Helena Petäistö sanoo Helsingin Töölössä. Niinpä näyttää. Kahvila Regatta on tosiaan kuin meikäläinen mökki: punainen tupa kaupungissa meren rannalla, sisällä pirttipöydät ja penkit.