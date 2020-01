Pesäpallodiplomatia toimii, kun Vimpeli solmii suhteita Japaniin – Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli vie diplomatian opintojaan käytäntöön

Pesäpallossa on piirteitä baseballista, joka on todella iso laji Japanissa. "Päätin toimia, kun paljastui, että Japanin suurlähettiläs Suomessa Takashi Murata on suuri baseballin ystävä", Vimpelin kunnanjohtaja kertoo.